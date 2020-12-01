В Самару приезжает писатель-фантаст Вадим Панов

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5 декабря в 15.00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14а) состоится творческая встреча с писателем-фантастом Вадимом Пановым. Диалоги самарских читателей с автором цикла книг «Тайный город» состоятся в рамках областного art-talk-проекта «Писатель в библиотеке», который реализуется при поддержке Министерства культуры Самарской области. Среди гостей Самары и art-talk-проекта «Писатель в библиотеке» Вадим Панов – единственный фантаст.

Вадима Юрьевича Панова не нужно представлять любителям жанра фэнтези. Российский писатель-фантаст, автор цикла книг «Тайный город» (городское фэнтези), «Анклавы» (киберпанк), «La Mystique De Moscou» (городское фэнтези), «Герметикон» (стимпанк).

В 2001 году вышел в свет и сразу полюбился читателям первый роман Панова «Войны начинают неудачники». Книга открыла объемный цикл из 32 произведений «Тайный город». «Тайная» Москва с ее удивительными обитателями с первых страниц уносит в мир Великих Домов и могущественных магов. А в 2013 году по мотивам серии «Тайный город» телекомпания «Рен ТВ» сняла сериал, где главные роли сыграли актеры Павел Прилучный, Светлана Устинова, Игорь Жижикин и Александра Флоринская.

А также Вадим Панов – автор серий:

«Prime World»

«Зандр»

«Непревзойдённые»

«Магический реализм Вадима Панова»

«Аркада»

Публицистика является хобби Вадима Панова.

Друзья, все, кто не мыслит жизни без чтения фэнтези и фантастики, кто грезит о тайных незримых мирах и хочет многое узнать об их удивительных обитателях – вампирах, оборотнях, магических существах, – вам точно стоит прийти на встречу с писателем-фантастом Вадимом Пановым. Записаться можно в группе Центра чтения СОУНБ во «ВКонтакте» (https://vk.com/centr_chteniya) или по телефону: 335-67-12.

Не забудьте захватить с собой маски!