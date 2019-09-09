В Самарскую область прибыли первые пианино для детских школ искусств в рамках национального проекта «Культура»

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8 сентября 2019 года начались поставки в регион пианино модели «Н.Рубинштейн НР-122». Данная программа включена в национальный проект «Культура», реализуемый в рамках Указа Президента Российской Федерации, основными ее исполнителями являются Минпромторг России и Минкультуры России, фирма «Аккорд» (г.Калуга). Помимо оснащения детских школ искусств музыкальными инструментами, программа решает задачу локализации производства пианино на территории Российской Федерации. К концу 2019 года уровень локализации составит более 50 %.Реализация национального проекта «Культура» в регионе проходит под личным контролем губернатора Самарской области. До конца этой недели 55 детских школ искусств в 18 муниципальных районах получат 55 пианино отечественного производства.«История беспрецедентная! Впервые производятся такие масштабные поставки за счет федерального бюджета. И это только начало. В текущем году мы получаем безвозмездно 55 пианино, а в следующем Самарская область в рамках нацпроекта «Культура» закупит инструменты для музыкальных школ и училищ более чем на 50 млн. рублей, чего до сих пор не было вообще.Проблема обновления парков инструментов назрела давно. Когда мы говорим о необходимости качественного предпрофессионального образования, то это невозможно сделать без качественных музыкальных инструментов. Конечно, это большой шаг вперед и национальный проект дает нам широкие возможности.В следующем году по заявкам школ будут поставляться струнные инструменты, духовые, баяны... Главное условие – они должны быть отечественного производства. Очень важно, что эта программа нацпроекта позволяет не только оснастить школы, но и восстановить отечественное производство инструментов, которое, к сожалению, практически перестало существовать», - прокомментировал глава областного министерства культурыСледующее событие в рамках нацпроекта «Культура» на территории региона состоится 14 сентября. В Чапаевске в Детской школе искусств № 2 открывается Виртуальный концертный зал. До конца ткущего года в регионе отроется 4 виртуальных зала за счет федерального бюджета и 2 за счет областного, передает пресс-служба облправительства.