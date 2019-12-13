В Самарскую государственную филармонию из Гамбурга прибыл новый концертный рояль знаменитой компании «Steinway & sons»
13 декабря 2019 23:10
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Огромный концертный инструмент весом в полтонны несли восемь грузчиков — бережно, как младенца. Нелегкая, в полном смысле этого слова, работа по выгрузке и подъему на сцену филармонии заняла около часа. Но все усилия того стоили!
Директор Самарской государственной филармонии Елена Александровна Козлова рассказывает: «Сегодняшнее событие для филармонии – особенно значимое. Мы очень ждали этого момента! Тем более, что это происходит накануне Нового года. А 2020 год для филармонии – юбилейный, год 80-летия. Знаменательно, что в 2019 году стал действовать Национальный Проект «Культура», благодаря которому слушатели Самарской области смогут приобщаться к шедеврам мирового фортепианного искусства! Хочется поблагодарить Правительство и Министерство Культуры Самарской области за такой новогодний подарок!
В филармонии наступил такой момент, когда остро возникла необходимость приобретения нового концертного рояля. Поскольку в филармонии концертная жизнь кипит, фортепианных концертов очень много. Есть даже концертный абонементный цикл «Steinway» приглашает»», в котором участвуют звезды «Фортепианного Олимпа». И, конечно, уровень приглашенных артистов Самарской филармонии, таких как Денис Мацуев, Александр Гиндин, Даниил Крамер, Николай Луганский, Борис Березовский, обязывает иметь инструмент высочайшего качества, которым является «Steinway». Это лучший производитель концертных роялей в мире.
Действующий концертный «Steinway» 2005 года выпуска также будет эксплуатироваться. Однако на него была возложена очень большая нагрузка, ведь в филармонии проходит более 100 концертов в год с участием этого инструмента. Поэтому в 2020 году будет произведена замена его молоточков. Для этого уже состоялись соответствующие конкурсные процедуры. А новый рояль порадует слушателей в январе 2020 года».
Компания «Steinway & sons» является синонимом лучших в мире роялей и пианино. Ее инструменты не имеют равных. Ведущие концертные организации России, самые престижные концертные залы Москвы и Петербурга, при содействии региональных властей приобрели новые концертные рояли «Steinway & sons» – основателя современного производства концертных роялей. За 165-летнюю историю своего существования фирма «Steinway & sons» заслужила репутацию создателя инструментов непревзойденного эталона качества и звука. Его высоко ценит международная элита пианистов. 80 процентов работ в этой компании выполняется вручную. Именно этим объясняется тот факт, почему каждый инструмент является произведением искусства, передает пресс-служба минкульта СО.
Фото: Юлия Шумилина
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