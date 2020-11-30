В Самарском театре оперы и балета состоялась премьера оперы «Любовный напиток»

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27 ноября на сцене Самарского академического театра оперы и балета состоялась премьера – опера Гаэтано Доницетти «Любовный напиток» в формате semi-stage.

Музыкальный руководитель – художественный руководитель и главный дирижёр самарского театра Евгений Хохлов; дирижёр-постановщик – Алексей Ньяга; режиссёр-постановщик – Марина Шапкина; художник-постановщик – главный художник театра Елена Соловьёва; хормейстер-постановщик – главный хормейстер Максим Пожидаев; балетмейстер-постановщик – Владимир Шачнев. Партии исполнили: Анастасия Лапа – Адина, Давид Погосян (Молодёжная оперная программа) – Неморино, Софья Цимбал (Молодёжная оперная программа) – Джанетта, Владимир Боровиков – Белькоре, Степан Волков – Дулькамара.

Яркость и стремительность – фирменный почерк итальянского композитора Гаэтано Доницетти, который написал свыше семидесяти опер. 12 мая 1832 года опера «Любовный напиток», либретто которой написал очень плодовитый драматург Феличе Романи, увидела свет и с тех пор стала одной из самых популярных в истории: сегодня «Любовный напиток» по исполняемости стабильно входит в топ-20 в мире и в топ-10 на родине.

"Опера Гаэтано Доницетти шла в нашем театре на русском языке, - рассказал представителям СМИ перед спектаклем генеральный директор Самарского театра оперы и балета Сергей Филиппов. - Но сегодня у зрителей уникальная возможность послушать диалоги на русском языке, а арии - на итальянском. В "Севильском цирюльнике" тоже обилие речитативов, но на языке оригинала. Сегодняшний спектакль поставлен специально для нашей молодой труппы, кто-то работает у нас три года, кто-то выходит на сцену впервые. У нас есть прекрасные голоса среди новых солистов".

"Мне с ними было легко работать, - поделилась режиссёр-постановщик оперы Марина Шапкина. - Кто-то из них, надеюсь, будучи уже заслуженными и народными, вспомнит лет через сорок, что начинал свою карьеру в самарском театре именно в этом моём спектакле".

В следующий раз историю о том, как скромный Неморино оспаривал любовь независимой Адины у самоуверенного Белькоре при помощи чудодейственного снадобья Дулькамары, самарские зрители увидят в январе.

Фото: Антон Сенько