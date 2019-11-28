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Новости /  Общество /  Культура  

В Самарском театре оперы и балета шьют костюм-трансформер для русалки

28 ноября 2019 16:00
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Костюм очень сложный и требует огромной работы.
28 ноября состоялся пресс-тур в швейные мастерские Самарского академического театра оперы и балета для региональных СМИ. В настоящее время театр активно готовится к премьерному показу одноактного балета «Наяда и рыбак», который состоится 20 и 21 декабря.

Художник по костюмам в этом спектакле – Татьяна Ногинова, с 1995 по 2017 годы работавшая главным художником-технологом по костюмам Мариинского театра. Ее работы можно увидеть также во многих театрах России и мира. В 2018 году Татьяна стала лауреатом премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа художника по костюмам» за спектакль «Золушка» в Театре оперы и балета им.П.И.Чайковского (Пермь).

Сейчас в театральных мастерских САТОБ шьются костюмы для артистов «Наяды и рыбака». Всего, как рассказала Татьяна Ногинова, будет изготовлено 24 костюма:

«Поскольку это период романтизма в балете, то мы максимально стараемся показать пасторальный мир сицилийской деревни. Артисты будут одеты как сицилийские рыбаки, жители деревни. Поэтому мы используем простые фактуры – лен, замша, бархат, в некоторых случаях шелк. И, конечно, раз это балет, то женщины танцуют в юбках, похожих на «шопенки» из балета «Жизель».

Оригинальный наряд шьется для главной героини, танцующей русалку. Планируется, что она выступит в платье-трансформере. Художница показала журналистам эскиз костюма, который был нарисован в 1843 году для первой исполнительницы роли наяды Фанни Черрито. Именно эта итальянская балерина придумала знаменитый «танец с тенью», который также смогут увидеть зрители в самарской постановке.

Татьяна Ногинова рассказала журналистам, что костюм очень сложный и требует огромной работы:

«Поскольку наяде предстоит превращение из мифического, фантазийного существа в реальную девушку, то в костюме будет спрятан сюрприз. Наряд будет трансформироваться во время танца. Нам предстоит проделать путь от невесомой водной волшебницы к более живой яркой крестьянской девушке. Это превращение мы увидим прямо на сцене благодаря замечательным рукам портних самарского театра оперы и балета», передает пресс-служба САТОБ. 



Фото:    пресс-служба САТОБ
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