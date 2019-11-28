В Самарском театре оперы и балета шьют костюм-трансформер для русалки

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Художник по костюмам в этом спектакле – Татьяна Ногинова, с 1995 по 2017 годы работавшая главным художником-технологом по костюмам Мариинского театра. Ее работы можно увидеть также во многих театрах России и мира. В 2018 году Татьяна стала лауреатом премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа художника по костюмам» за спектакль «Золушка» в Театре оперы и балета им.П.И.Чайковского (Пермь).Сейчас в театральных мастерских САТОБ шьются костюмы для артистов «Наяды и рыбака». Всего, как рассказала Татьяна Ногинова, будет изготовлено 24 костюма:«Поскольку это период романтизма в балете, то мы максимально стараемся показать пасторальный мир сицилийской деревни. Артисты будут одеты как сицилийские рыбаки, жители деревни. Поэтому мы используем простые фактуры – лен, замша, бархат, в некоторых случаях шелк. И, конечно, раз это балет, то женщины танцуют в юбках, похожих на «шопенки» из балета «Жизель».Оригинальный наряд шьется для главной героини, танцующей русалку. Планируется, что она выступит в платье-трансформере. Художница показала журналистам эскиз костюма, который был нарисован в 1843 году для первой исполнительницы роли наяды Фанни Черрито. Именно эта итальянская балерина придумала знаменитый «танец с тенью», который также смогут увидеть зрители в самарской постановке.Татьяна Ногинова рассказала журналистам, что костюм очень сложный и требует огромной работы:«Поскольку наяде предстоит превращение из мифического, фантазийного существа в реальную девушку, то в костюме будет спрятан сюрприз. Наряд будет трансформироваться во время танца. Нам предстоит проделать путь от невесомой водной волшебницы к более живой яркой крестьянской девушке. Это превращение мы увидим прямо на сцене благодаря замечательным рукам портних самарского театра оперы и балета», передает пресс-служба САТОБ.Фото: пресс-служба САТОБ