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Новости /  Общество /  Культура  

В Самарском театре оперы и балета прошла премьера балета-поэмы «Бахчисарайский фонтан»

21 октября 2019 18:06
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В антракте спектакля в Колонном зале состоялся эксклюзивный просмотр документального фильма о великой балерине «Алла Шелест.
18 октября на сцене Самарского академического театра оперы и балета в рамках XIX Фестиваля классического балета имени Аллы Шелест состоялась премьера балета-поэмы «Бахчисарайский фонтан» Бориса Асафьева по мотивам одноимённой поэмы Александра Пушкина, хореография Ростислава Захарова.

Романтическую, полную драматизма и страстей историю, поведанную языком танца, воссоздали на самарской сцене: дирижёр-постановщик, художественный руководитель и главный дирижёр театра Евгений Хохлов; балетмейстер-постановщик, заслуженная артистка России, лауреат премии «Золотая Маска» Дарья Павленко; ассистент балетмейстера-постановщика, помощник главного балетмейстера театра Валерий Коньков; художник-постановщик Андрей Войтенко; художник по костюмам Татьяна Ногинова; художник по свету Александр Наумов.

Ярких персонажей воплотили: Мария – Ксения Овчинникова, Вацлав – Игорь Кочуров, Хан Гирей – Михаил Зиновьев, Зарема – Анастасия Тетченко, Нурали – Сергей Гаген, Вторая жена – Аделия Камалиева, Колокольчик – Эльвира Ахмадишина. Партию сопрано исполнила Татьяна Гайворонская.

С началом фестиваля гостей и участников поздравил министр культуры Самарской области Борис Илларионов:

«Зарема — одна из выдающихся ролей Аллы Яковлевны Шелест. И, как мне рассказывали, когда Шелест появлялась во втором акте на просцениуме ... она просто выходила из кулисы с левой стороны, но было такое впечатление, что здание рушится, потому что зрители встречали ее громкими аплодисментами. Её приветствовали не только как любимую актрису. Это был знак преклонения перед выдающейся личностью.»

В антракте спектакля в Колонном зале состоялся эксклюзивный просмотр документального фильма о великой балерине «Алла Шелест. Вечный идол». Там же разместилась фотовыставка Антона Сенько, посвященная балету.

Второй премьерный показ «Бахчисарайского фонтана» пройдёт 25 октября, его предварит лекция балетоведа Романа Володченкова о спектакле, передает пресс-служба облправительства.

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