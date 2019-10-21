В Самарском театре оперы и балета прошла премьера балета-поэмы «Бахчисарайский фонтан»

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Романтическую, полную драматизма и страстей историю, поведанную языком танца, воссоздали на самарской сцене: дирижёр-постановщик, художественный руководитель и главный дирижёр театра Евгений Хохлов; балетмейстер-постановщик, заслуженная артистка России, лауреат премии «Золотая Маска» Дарья Павленко; ассистент балетмейстера-постановщика, помощник главного балетмейстера театра Валерий Коньков; художник-постановщик Андрей Войтенко; художник по костюмам Татьяна Ногинова; художник по свету Александр Наумов.Ярких персонажей воплотили: Мария – Ксения Овчинникова, Вацлав – Игорь Кочуров, Хан Гирей – Михаил Зиновьев, Зарема – Анастасия Тетченко, Нурали – Сергей Гаген, Вторая жена – Аделия Камалиева, Колокольчик – Эльвира Ахмадишина. Партию сопрано исполнила Татьяна Гайворонская.С началом фестиваля гостей и участников поздравил министр культуры Самарской области Борис Илларионов:«Зарема — одна из выдающихся ролей Аллы Яковлевны Шелест. И, как мне рассказывали, когда Шелест появлялась во втором акте на просцениуме ... она просто выходила из кулисы с левой стороны, но было такое впечатление, что здание рушится, потому что зрители встречали ее громкими аплодисментами. Её приветствовали не только как любимую актрису. Это был знак преклонения перед выдающейся личностью.»В антракте спектакля в Колонном зале состоялся эксклюзивный просмотр документального фильма о великой балерине «Алла Шелест. Вечный идол». Там же разместилась фотовыставка Антона Сенько, посвященная балету.Второй премьерный показ «Бахчисарайского фонтана» пройдёт 25 октября, его предварит лекция балетоведа Романа Володченкова о спектакле, передает пресс-служба облправительства.