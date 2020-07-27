В Самарском оперном театре спустили главную люстру

Работы проведены из-за технической проверки систем обслуживания сцены.
Сейчас Самарский театр оперы и балета готовится к открытию 90-го, юбилейного сезона, который стартует в сентябре 2020 года. Проверяется сценическое освещение, система звукоусиления и все механизмы сцены.
«У нас 56 штанкет, на которых закрепляются декорации и занавесы, 5 подъемно-опускных площадок с 5 люками-провалами. С учетом того, что некоторые декорации могут весить 600 килограммов, как, например, огромная маска в спектакле «Три маски короля», а на сцене во время спектакля может присутствовать около 200 человек, включая артистов и технический персонал, — вопросы безопасности для нас важны в первую очередь. Поэтому ежегодно все полностью проверяется, такая проверка занимает около месяца», — рассказала заведующая постановочным цехом театра Наталья Макарова.
Сценическое оборудование Самарского театра одно из самых современных в России, большинство процессов автоматизировано.
В театре уже проверен подъемно-опускной механизм центральной люстры, которую опускают с высоты почти 20 метров. При необходимости в ней меняют лампочки, всего их 168, и моют ее.
Отметим, что на сцене начались репетиции октябрьской премьеры – триптиха балетов в хореографии Владимира Бурмейстера, которая состоится в рамках XX Фестиваля классического балета им. Аллы Шелест, пишет РегионСамара
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