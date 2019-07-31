В Самарском областном художественном музее состоится презентация выставки «Иллюстраторы в городе. Афиша»

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3 августа в 18:00 в Самарском областном художественном музее (ул. Куйбышева, 92) в рамках открытия ежегодного фестиваля иллюстрации «Барбазуль» состоится презентация выставки самарской современной иллюстрации «Иллюстраторы в городе. Афиша».Самарский художественный музей второй раз принимает в своих стенах фестиваль самарской иллюстрации «Барбазуль». Первая выставка молодыхиллюстраторов Самары была организована в музее в апреле 2018 года, тогда свои работы представили 40 художников - иллюстраторов, работающих в различных жанрах.Еще недавно иллюстрация в большей степени принадлежала сфере полиграфии и книгопечатания. Даже сейчас под иллюстрацией многие представляют только книжную или журнальную. С возникновением медиа положение вещей изменилось. Иллюстрация начала приобретать новые формы, стили, появились новые школы, инструменты. Она стала более востребованной и распространенной. В современном медиапространстве с огромным количеством текста появилась большая потребность в многообразной визуальной «обертке».Фестиваль «Барбазуль» возник в 2018 году, первым ее организатором стал Александр Бердин-Лазурский - дизайнер, фотограф и музыкант. Цель фестиваля заключалась в том, чтобы собрать наибольшее количество самарских талантливых иллюстраторов и познакомить их друг с другом. Это был ознакомительный фестиваль. В 2019 году куратором фестиваля стала Яна Клинк, иллюстратор Клауд Кастл (Самара) и Студия Лебедева (Мск).Тема этого года - «Иллюстраторы в городе. Афиша». В фестивале приняли участие более 40 человек: Сева Выводцев, Света Кальбова, Илья Бузинов, Серафима Волга, Ольга и Саша Филимоновы, Катя Горелова, Денис Tachez, Bonny Clabber, Никита Бордюр, Лёша Гоуст и другие.Цель фестиваля в 2019 году - обращение иллюстраторов к Самаре. Фестиваль познакомит жителей города с теми талантливыми исполнителями, которые есть в арсенале Самары, а исполнителей – с будущими заказчиками в лице городских организаций и малого бизнеса. В рамках фестиваля иллюстраторам предлагается изменить визуальное городское пространство, сделать его более эстетичным.Афиша — самое первое, что видит человек в визуальном оформлении города. Это воспитывает его вкус на протяжении жизни. Иллюстраторы пришли на помощь горожанам и предложили свои версии рекламных плакатов, афиш и объявлений.В рамках открытия фестиваля во дворе Самарского художественного музея состоятся мастер-класс от стрит-художника Дениса Tachez и иллюстраторскиймаркет с продажей комиксов, зинов, постеров, шопперов и одежды.Выставка работ иллюстраторов продлится до 25 августа 2019 года, передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети