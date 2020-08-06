В Самарском областном художественном музее откроется выставка работ Жерара Юфера

Выставку представляет Мультимедиа Арт Музей, Москва (МАММ).
МАММ неоднократно знакомил российскую публику с творчеством Юфера. Художник много лет
занимается фотожурналистикой и fashion-фотографией. Жерар Юфера — страстный меломан и
любитель оперы и балета. В конце 90-х он начал работать над серией книг, посвященных
крупнейшим оперным театрам мира. Не случайно именно Жерар Юфера вошел в число звездных
фотографов, делавших съемку для книги о реконструкции Большого театра.
В новом проекте Жерар Юфера исследует такой важный современный культурный феномен как
музей. Ему посвящены многочисленные фотокадры классиков мировой и российской фотографии 2-
й половины ХХ века, а также работы молодых фотографов, снимавших российские и
международные музеи уже в XXI веке. Интерес к этому явлению неслучаен. Последние десятилетия
музеи стремительно меняются, возникает массовый интерес к искусству, молодеет публика. В
современный музей вторгаются концерты, перформансы, кинопоказы, поэтические вечера. Лекции и
образовательные программы становятся нормой для музейной институции.
Как аудитория ориентируется в музее, где кроме традиционных экскурсоводов появились
аудиогиды, QR-коды, интерактивные приложения на телефонах? Сохраняется ли с появлением
новых технологий и новых музейных функций главное — момент личного контакта зрителя с
произведением? Марсель Дюшан, в 1917 году установивший в нью-йоркском музее сушилку для
посуды и знаменитый писсуар, этим концептуальным жестом подчеркнул важность музейного
контекста для восприятия искусства, которое мертво без зрителя. Каждый из нас считывает
произведение искусства в меру своей готовности: культурного багажа и возможности
актуализировать свой опыт в данный конкретный момент.
Жерар Юфера выступает в проекте в роли художника, антрополога и социолога. Тонко и с юмором
он наблюдает, фиксирует и анализирует увиденное. Исследование, которое предпринял Жерар
Юфера — не только умный и остроумный рассказ о посетителях самых разных музеев — это
возможность для каждого из нас увидеть себя со стороны и задуматься о собственном отношении к
искусству.
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