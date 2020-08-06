В Самарском областном художественном музее откроется выставка работ Жерара Юфера

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МАММ неоднократно знакомил российскую публику с творчеством Юфера. Художник много летзанимается фотожурналистикой и fashion-фотографией. Жерар Юфера — страстный меломан илюбитель оперы и балета. В конце 90-х он начал работать над серией книг, посвященныхкрупнейшим оперным театрам мира. Не случайно именно Жерар Юфера вошел в число звездныхфотографов, делавших съемку для книги о реконструкции Большого театра.В новом проекте Жерар Юфера исследует такой важный современный культурный феномен какмузей. Ему посвящены многочисленные фотокадры классиков мировой и российской фотографии 2-й половины ХХ века, а также работы молодых фотографов, снимавших российские имеждународные музеи уже в XXI веке. Интерес к этому явлению неслучаен. Последние десятилетиямузеи стремительно меняются, возникает массовый интерес к искусству, молодеет публика. Всовременный музей вторгаются концерты, перформансы, кинопоказы, поэтические вечера. Лекции иобразовательные программы становятся нормой для музейной институции.Как аудитория ориентируется в музее, где кроме традиционных экскурсоводов появилисьаудиогиды, QR-коды, интерактивные приложения на телефонах? Сохраняется ли с появлениемновых технологий и новых музейных функций главное — момент личного контакта зрителя спроизведением? Марсель Дюшан, в 1917 году установивший в нью-йоркском музее сушилку дляпосуды и знаменитый писсуар, этим концептуальным жестом подчеркнул важность музейногоконтекста для восприятия искусства, которое мертво без зрителя. Каждый из нас считываетпроизведение искусства в меру своей готовности: культурного багажа и возможностиактуализировать свой опыт в данный конкретный момент.Жерар Юфера выступает в проекте в роли художника, антрополога и социолога. Тонко и с юморомон наблюдает, фиксирует и анализирует увиденное. Исследование, которое предпринял ЖерарЮфера — не только умный и остроумный рассказ о посетителях самых разных музеев — этовозможность для каждого из нас увидеть себя со стороны и задуматься о собственном отношении кискусству.12+