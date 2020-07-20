В Самарском областном художественном музее открылась выставка Виктора Новокрещенова «О тебе, обо мне, о нас…»

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В минувшую субботу состоялось долгожданное событие — открытие выставки в Самарском областном художественном музее. Сотрудники были рады вновь принять гостей, собравшихся в зале «Лекторий», чтобы открыть или вновь оценить по достоинству творчество выдающегося художника Виктора Новокрещенова (1950 — 2010), ярчайшего представителя самарского экспрессионизма. Соблюдение необходимых мер предосторожности не помешало присутствующим испытать радость от соприкосновения с искусством. Открытие юбилейной выставки прошло в непринужденной, камерной обстановке.Директор музея Алла Шахматова поприветствовала гостей, поделившись личными воспоминаниями:«Мое знакомство с творчеством Виктора Новокрещенова оказалось судьбоносным. Когда я еще училась в архитектурно-строительном институте, один заезжий московский лектор порекомендовал нам, студентам, посетить выставку работ«самарского Шагала», как он его назвал. Я последовала совету и открыла для себя этого живописца, а также творчество других современных художников, став частым гостем галереи… В один прекрасный день ее администратор пригласила меня на работу, хотя у меня были совсем другие планы. И меня так увлекла эта новая жизнь, общение с художниками, коллекционерами, что, в итоге, моя биография приняла совершенно новое направление! И произошло это, в первую очередь,благодаря Виктору Новокрещенову. Его работы любят, в каждой из них можно почувствовать его взгляд; они не статичны, они словно живут вместе с нами, двигаются, любят, радуют нас…»Вдова художника, Нина Новокрещенова поделилась личными воспоминаниями:«Живописью Виктор начал заниматься после 25 лет, работая на заводе, где был целый цех художников. Общение с ними вызвало в нем интерес, постепенно он начал приобщаться к их деятельности, помогать художникам в работе и, впоследствии, принял решение посвятить себя этому делу профессионально. Не имея начального художественного образования, никаких связей и семейных традиций, он поступил в очень серьезное заведение — в Харьковскую художественно-промышленную академию и окончил ее в 1980-м, получив диплом по специальности «монументально-декоративное искусство». Там он окончательно убедился, что живопись – это именно его призвание и без этого он просто не сможет существовать. Он долго искал свой стиль, пройдя путь проб и разочарований, и постепенно обрел его. Все это, как показала жизнь, оказалось оправданным: его признали, им стали интересоваться коллекционеры, искусствоведы, галеристы, любители живописи».Работа выставки, приуроченной к 70-летию художника, продлится до 3 августа 2020 года, передает пресс-служба минкульта СО.Фото: пресс-служба минкульта СО