В Самарском художественном музее состоится открытие выставки «Художники, выставки, книги»

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в 18.00 состоится открытие выставки «Художники, выставки, книги», посвященной 55-летию работы в Самарском областном художественном музее— кандидата искусствоведения, заслуженного работника культуры Самарской области, члена Союза художников России, члена ассоциации искусствоведов, заместителя директора музея по научной работе.В 1964 году Татьяна Анатольевна Петрова пришла работать в музей на должность младшего научного сотрудника, через год поступила на факультет теории и истории искусства Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина (Академии художеств), в 1997 году защитила кандидатскую диссертацию по творчеству Рокуэлла Кента.На протяжении пятидесяти пяти лет работы в музее создала сотни выставок. Одной из любимых ее тем стала самарская пейзажная живопись, творчество К.П. Головкина, В.З. Пурыгина, Г.В. Филатова, Н.Ф. Шеина, в результате возникли такие выставки, как «Окольцованные Самарской Лукой» (2004), «Самарские перекрестки» (2005), «Переправа в Жигулях» (2009).Еще одна тема, определившая направление музейной деятельности Т.А. Петровой, – русский авангард. С выставками на эту тему в период с 1985-гопо 2006-й годы она побывала во многих странах мира – Индии, Голландии, Шотландии, Германии, Австралии, Китае. В 1998 и 2001 годах была куратором выставок из собрания Якоба и Кенды Бар-Гера (Германия), посвященных советскому андеграунду и немецкому авангарду.Т.А. Петрова – автор многочисленных научных публикаций, вступительных статей, книг: «Рокуэлл Кент» (1990), «Г.В. Филатов» (2011), «Н.Ф. Шеин» (2013), соавтор книги «И.В. Карпунов» (2014), книги-эссе «Из пригоршни упругих знаков… Художники. Выставки. Путешествия» (2012).На выставке представлены ее работы, выполненные в технике гуаши, фотографии, созданные во время многочисленных путешествий, афиши выставок, кураторами которых она являлась, а также книги, путеводители, статьи. Здесь и подарки друзей-художников: В. Клецеля, Ю. Филиппова, Н. Шеина, И. Карпунова, В. Батьянова, В. Рухмалева, М. Шляпиной.Выставка продлится до 18 августа, передает пресс-служба облправительства.