В Самарском художественном музее состоится открытие выставки «Художники, выставки, книги»
6 августа 2019 17:30
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В 1964 году Татьяна Анатольевна Петрова пришла работать в музей на должность младшего научного сотрудника, через год поступила на факультет теории и истории искусства Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина (Академии художеств), в 1997 году защитила кандидатскую диссертацию по творчеству Рокуэлла Кента.
На протяжении пятидесяти пяти лет работы в музее создала сотни выставок. Одной из любимых ее тем стала самарская пейзажная живопись, творчество К.П. Головкина, В.З. Пурыгина, Г.В. Филатова, Н.Ф. Шеина, в результате возникли такие выставки, как «Окольцованные Самарской Лукой» (2004), «Самарские перекрестки» (2005), «Переправа в Жигулях» (2009).
Еще одна тема, определившая направление музейной деятельности Т.А. Петровой, – русский авангард. С выставками на эту тему в период с 1985-го
по 2006-й годы она побывала во многих странах мира – Индии, Голландии, Шотландии, Германии, Австралии, Китае. В 1998 и 2001 годах была куратором выставок из собрания Якоба и Кенды Бар-Гера (Германия), посвященных советскому андеграунду и немецкому авангарду.
Т.А. Петрова – автор многочисленных научных публикаций, вступительных статей, книг: «Рокуэлл Кент» (1990), «Г.В. Филатов» (2011), «Н.Ф. Шеин» (2013), соавтор книги «И.В. Карпунов» (2014), книги-эссе «Из пригоршни упругих знаков… Художники. Выставки. Путешествия» (2012).
На выставке представлены ее работы, выполненные в технике гуаши, фотографии, созданные во время многочисленных путешествий, афиши выставок, кураторами которых она являлась, а также книги, путеводители, статьи. Здесь и подарки друзей-художников: В. Клецеля, Ю. Филиппова, Н. Шеина, И. Карпунова, В. Батьянова, В. Рухмалева, М. Шляпиной.
Выставка продлится до 18 августа, передает пресс-служба облправительства.
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