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Новости /  Общество /  Культура  

В Самарском художественном музее пройдёт концерт «Метаморфозы русской жизни»

8 февраля 2020 19:25
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Простота и изящество стиля этого ансамбля основываются на высочайшем уровне исполнительской техники в сочетании с глубиной и тактичностью интерпретации.
9 февраля 2020 г. в 15:00 в Мраморном зале Самарского областного художественного музея пройдёт концерт «Метаморфозы русской жизни» от камерного коллектива «Лундстрем Трио» (г. Москва).

Руководитель ансамбля Леонид Лундстрем, представитель знаменитой музыкальной династии, получил блестящее образование под руководством выдающегося скрипача Леонида Когана. Исполнительская манера Лундстрема, отличающаяся ярким темпераментом, и виртуозное владение инструментом быстро принесли ему известность среди искушенных столичных слушателей и коллег-музыкантов.

Работая в Большом театре, Леонид Игоревич стал организатором и руководителем «Ансамбля камерной музыки Большого театра» и его ядра — «Лундстрем Трио». «Всю жизнь во мне борются два человека — исполнитель и руководитель, как прообразы отца и дяди», — говорит сам скрипач. Его профессиональный и личный авторитет объединяет вокруг лидера выдающихся инструменталистов, двое из которых, Владимир Нор (виолончель) и Олег Худяков (фортепиано), примут участие в воскресном концерте.

Основная сфера интересов коллектива — классическая камерная музыка. Простота и изящество стиля этого ансамбля основываются на высочайшем уровне исполнительской техники в сочетании с глубиной и тактичностью интерпретации. Ансамблевая чуткость, безупречный вкус, внутренняя эмоциональная дисциплина составляют условия, позволяющие «Лундстрем Трио» на протяжении более десяти лет быть сплоченным коллективом единомышленников, передает пресс-служба минкульта СО. 
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Комментарии


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