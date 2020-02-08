В Самарском художественном музее пройдёт концерт «Метаморфозы русской жизни»

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Руководитель ансамбля Леонид Лундстрем, представитель знаменитой музыкальной династии, получил блестящее образование под руководством выдающегося скрипача Леонида Когана. Исполнительская манера Лундстрема, отличающаяся ярким темпераментом, и виртуозное владение инструментом быстро принесли ему известность среди искушенных столичных слушателей и коллег-музыкантов.Работая в Большом театре, Леонид Игоревич стал организатором и руководителем «Ансамбля камерной музыки Большого театра» и его ядра — «Лундстрем Трио». «Всю жизнь во мне борются два человека — исполнитель и руководитель, как прообразы отца и дяди», — говорит сам скрипач. Его профессиональный и личный авторитет объединяет вокруг лидера выдающихся инструменталистов, двое из которых, Владимир Нор (виолончель) и Олег Худяков (фортепиано), примут участие в воскресном концерте.Основная сфера интересов коллектива — классическая камерная музыка. Простота и изящество стиля этого ансамбля основываются на высочайшем уровне исполнительской техники в сочетании с глубиной и тактичностью интерпретации. Ансамблевая чуткость, безупречный вкус, внутренняя эмоциональная дисциплина составляют условия, позволяющие «Лундстрем Трио» на протяжении более десяти лет быть сплоченным коллективом единомышленников, передает пресс-служба минкульта СО.