В Самарском академическом театре оперы и балета начинаются концерты на малой сцене

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Театр долго и тщательно готовился к концерту: артисты выбрали свои любимые романсы русских композиторов.

24 сентября в 19:00 в Самарском академическом театре оперы и балета состоится первый концерт из цикла «Большой концерт на малой сцене». Это новый формат, который театр представляет в свой юбилейный, 90-й сезон. До конца сезона каждый месяц на малой сцене будут проходить тематические концерты с участием оперных солистов и хора театра. Открывается цикл концертом «Очарование романса».

Театр долго и тщательно готовился к концерту: артисты выбрали свои любимые романсы русских композиторов. Камерный формат, когда между слушателем и певцом нет оркестровой ямы, лучше всего подходит для того, чтобы поделиться со зрителем самыми важными мыслями и чувствами на вечные темы: любовь, печаль, надежда, отчаяние, страсть. В каждом из этих коротких произведений – история любви, а иногда и история целой жизни.

Прозвучит музыка Римского-Корсакова и Чайковского, Бородина и Даргомыжского на стихи Байрона и Гёте, Пушкина и Тургенева.

Новые грани классических романсов раскроют самые проникновенные голоса оперного театра: сопрано Татьяна Гайворонская, Анастасия Лапа и Татьяна Ларина; меццо-сопрано Антонина Кабо, Анна Костенко и Наталья Фризе; тенор Дмитрий Крыжский; баритоны Владимир Боровиков и Василий Святкин; басы Степан Волков и Георгий Шагалов. За роялем концертмейстеры Татьяна Кузуб, Нина Робак и Светлана Чернова.

Следующий концерт – «В волнах прекрасных Рейна» – состоится 9 октября.

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