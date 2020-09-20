В Самарской филармонии состоится открытие Международного фестиваля органной музыки «Королевские аудиенции»

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23 сентября, в среду, в 18.30 в концертном зале Самарской государственной филармонии состоится Открытие Х Международного фестиваля органной музыки «Королевские аудиенции». Вниманию слушателей будет представлен концерт «Парижские истории».

Он одновременно открывает органный абонемент «Артем Варгафтик представляет… », являющийся премьерой этого сезона. Вместе с известным телеведущим, музыкальным критиком, автором циклов передач на канале «Культура» и «Радио России» Артемом Варгафтиком выступит солист Свердловской государственной академической филармонии, художественный руководитель Международного фестиваля музыки Иоганна Себастьяна Баха — «Bach-Fest», лауреат международных конкурсов, органист Тарас Багинец.

В 80-м концертом сезоне в Самаре в десятый раз пройдет Международный органный фестиваль «Королевские аудиенции». Фестиваль родился в 2002-м, спустя год после открытия нового органа в Концертном зале филармонии. Само название «Королевские аудиенции» отражает его главную особенность – представить Короля инструментов не только сольно, но и в ансамблевом музицировании.

Предыдущие годы продемонстрировали огромное разнообразие альянсов «орган плюс…»: орган звучал в сочетании с инструментами и ансамблями, с голосом и хором, сопровождал пантомиму и немое кино. Не станет исключением и нынешний фестиваль: свои краски к звучанию органа в этом сезоне добавят — авторитетное слово знатока музыкального искусства, прекрасный вокал, дудук, зурна, испанская волынка Гайта, китайская волынка Хулуси, китайская флейта Шао, украинская сопилка, флейта Пана и хрустальное трио стеклянных гармоник.

В программе вечера прозвучат сочинения К. Бальбатра, Л. Вьерна, Л. Боэльмана, С. Франка, Ж. Алена, О. Мессиана, передает пресс-служба минкульта СО.