В Самарской областной юношеской библиотеке состоялось открытие художественной выставки тольяттинского художника Евгения Коробских

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В 2017 году Евгений в результате аварии лишился кистей рук и возможности ходить. После случившегося он научился рисовать, держа кисточку зубами. Сначала едва получались раскраски. Постепенно стали «рождаться» удивительные картины. На выставке в Самарской областной юношеской библиотеке представлено 50 работ художника.Кроме того, в этот же день в Самарской областной юношеской библиотеке стартовала всероссийская акция «#ЩедрыйВторник», в рамках которой начали свою работу две площадки – Всероссийской молодёжной патриотической акции «Полк@ Победы» и «Волонтёры культуры. Регион 63».«Жизнь не часто предоставляет нам возможность встретить на своём жизненном пути человека с большой буквы, человека, который может научить тонкостям восприятия окружающего мира. В моём случае это произошло, когда я встретил Евгения и увидел его работы. Творчество Евгения и его взгляд на окружающий мир однозначно заслуживают того, чтобы эти картины видели жители нашего региона. После такого мероприятия, которое мы организовали в Самарской областной юношеской библиотеке, Евгения будут узнавать не только в Самарской области, но и за её пределами. И я не сомневаюсь, что работы Евгения должны появиться и в музеях, и в частных коллекциях людей, которые действительно ценят и любят жизнь»., поделился своими впечатлениями:«Пребывание на выставке доставило мне удовольствие. Было весьма полезно узнать, что в нашем крае есть такие талантливые люди, которые, несмотря на ограниченные возможности здоровья, творят и показывают свои картины. На мероприятии представили интересную презентацию, которая была очень хорошо оформлена. Хотелось бы пожелать Евгению творческих успехов», передает пресс-служба облправительства.