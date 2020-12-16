В Самарской области состоятся #ЁлкиАрт

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На территории Российской Федерации проводится Общероссийская акция «Новый год в каждый дом». Организаторами акции являются федеральный штаб общественного движения «МыВместе», Федеральное агентство по делам молодежи, ФГБУ «Роспатриотцентр», Ассоциация волонтерских центров, Общероссийский народный фронт и другие партнерские организации. В рамках акции по всей стране предусмотрено проведение проекта «#ЁлкиАрт. Праздник в каждом дворе».

С 19 по 30 декабря 2020 года резиденты и амбассадоры арт-кластера «Таврида» и общественное движение «Волонтеры Культуры» вместе с жителями регионов России станут организаторами новогодних событий.

На территории Самарской области организатором Всероссийского проекта #ЁлкиАрт является Региональная ресурсная площадка «Волонтёры культуры. Регион 63» на базе ГБУК «Самарская областная юношеская библиотека», действующая с целью реализации в Самарской области программы «Волонтеры культуры» федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Программа «Волонтеры культуры» направлена на обеспечение поддержки добровольческих движений на территории РФ, с целью формирования сообщества активных граждан, участвующих в волонтёрской деятельности в сфере культуры, реализующих творческие и социокультурные инициативы. На сегодняшний день от Самарской области на портале DOBRO.RU зарегистрировано более 1500 волонтёров культуры. Участие региона в крупных федеральных проектах способствует привлечению в ряды волонтеров культуры новых добровольцев.

В Самарской области проект #ЁлкиАрт стартует 18 декабря 2020 г. в 15.00 одновременно на всех площадках-участницах. В рамках официального открытия проекта на главной площадке в Самарской областной юношеской библиотеке состоится творческий мастер-класс, участниками которого станут молодые люди из многодетных семей, а также подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

К мероприятию в онлайн-режиме подключатся участники проекта — волонтёры культуры и жители муниципальных районов Самарской области. Участники мероприятия под руководством арт-терапевта Татьяны Хаминой смогут создать свои уникальные новогодние открытки с пожеланиями и украсить ими свои «#ЁлкиАрт». В завершение проекта будет представлена главная креативная «#ЁлкаАрт», созданная силами волонтёров культуры Региональной Ресурсной площадки «Волонтёры культуры. Регион 63», украшенная брендированными шарами. Каждый участник получит от волонтеров культуры новогодний подарок – набор для творчества.

С 19 по 30 декабря во всех муниципальных образованиях Самарской области на площадках проекта пройдут новогодние мероприятия в рамках проекта «#ЁлкиАрт». Все мероприятия будут проводиться в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, передает пресс-служба минкульта СО.