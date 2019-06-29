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Новости /  Общество /  Культура  

В Самарской области прошел Х Всероссийский сельский Сабантуй

29 июня 2019 18:01
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В празднике приняли участие Дмитрий Азаров​ и Президент Республики Татарстан​ Рустам Минниханов. Всего в Сабантуе приняли участие более 20 тысяч человек из 24 субъектов страны.
В субботу, 29 июня, в селе Камышла Самарской области состоялся один из самых красочных и масштабных национальных праздников – Х Всероссийский сельский Сабантуй. Познакомиться поближе с традициями, обычаями, культурой и кухней татарского и башкирского народов приехали не только жители региона, но и гости со всей России. В красочном празднике приняли участие губернатор Самарской области​ Дмитрий Азаров​ и Президент Республики Татарстан​ Рустам Минниханов. Всего по предварительным данным, в Сабантуе приняли участие более 20 тысяч человек из 24 субъектов страны. Мероприятие всероссийского масштаба приехали осветить представители 43-х средств массовой информации из различных регионов Российской Федерации в составе более 100 человек. Для работы журналистов был организован пресс-центр площадью 150 квадратных метра с необходимым оборудованием и техникой, рабочей зоной и зоной отдыха.
Самарская область выбрана для проведения десятого юбилейного Всероссийского сельского Сабантуя не случайно: в нашем регионе татары являются вторым по численности этносом и играют заметную роль в жизни губернии. Стоит также отметить, что первый сельский Сабантуй провели в Самарской области – в селе Алькино Похвистневского района. Праздник прошел масштабно и ярко, именно поэтому Всемирный конгресс татар предложил региону провести юбилейный праздник.​

Перед тем, как объявить об открытии Сабантуя, почетные гости прогулялись по тематическим площадкам и ознакомились с Самарским, Татарским и Башкирским подворьем – постройками, отражающими жизнь, быт, культуру, традиции народов Поволжья и Урала. Так в Башкирском подворье были представлены быт кочевых башкир, национальная кухня и выставка хозяйственной утвари. Экспозицию Татарского подворья составили изделия мастеров традиционных ремесел. Самарское подворье было поделено на три части и рассказывало об истории региона – от создания первой самарской крепости до проведения в нашем регионе игр Чемпионата мира по футболу 2018 года. Здесь же, на площадке Самарского подворья состоялось подписание соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между Самарским регионом и Татарстаном.

Обращаясь к гостям и участникам юбилейного сельского Сабантуя во время церемонии открытия, губернатор Самарской области отметил, что Сабантуй – это всенародный праздник, уходящий своими корнями глубоко в историю России.

«Мы помним и чтим традиции наших отцов и дедов, которые вместе осваивали эту благодатную землю, воспитывали детей, строили будущее наших городов и сел, отстаивали независимость нашей великой Родины. – подчеркнул Дмитрий Азаров.​ –​ Сегодня мы объединены одной мечтой, одной целью: благополучие нашей страны и всех ее жителей. Вместе, сообща мы справимся с любой задачей!».

В настоящее время рассматривается вопрос о включении Сабантуя в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Праздник не только отражает культурное и историческое наследие народов России, но и является драгоценным символом национального единства и дружбы.

«Национальный праздник не только знаменует собой окончание весенних полевых работ, и прославляет труд земледельцев, но и испокон веков способствует объединению людей, являясь символом мира, содружества и взаимопонимания»,–​ отметил в своем приветственном адресе участникам и гостям Сабантуя Министр сельского хозяйства РФ​ Дмитрий Патрушев.

Для гостей Х Всероссийского сельского Сабантуя была подготовлена насыщенная программа, включающая выступление известных артистов и творческих коллективов Самарской области, Татарстана и Башкортостана, мастер-классы, спортивные соревнования и дегустацию национальных блюд.

Всем участникам и организаторам праздника​ приветственный адрес направил полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе​ Игорь Комаров.​ «Ежегодно представители разных регионов России съезжаются на Сабантуй, чтобы разделить радость окончания посевных работ, померятся силами, посмотреть яркие выступления творческих коллективов и просто поделиться своим хорошим настроением. Атмосфера Сабантуя помогает лучше узнать и понять друг друга людям разных национальностей. Сабантуй является примером дружбы народов, преемственности поколений и символом мира»,​ – говорится в приветствии полпреда.

Гостей ждали такие традиционные национальные забавы, как бег в мешке, бег с коромыслом, разбивание с завязанными глазами горшков, монета в катыке, бой мешками и многие другие. Особый интерес у гостей праздника вызвали скачки на призы Губернатора Самарской области. Участие в них приняли 7 наездников. Победу и главный приз – автомобиль​ LadaLargus– завоевала Доминанта, кобыла самарского конезавода «Ермак», и ее наездник Александр Лиханов.

Одним из самых зрелищных мероприятий в рамках десятого Сабантуя стали соревнования по национальной борьбе «кэрэш». Перед участниками стояла задача положить соперника на спину с помощью какого-либо из разрешенных приемов. Победитель «кэрэш» – батыр Муса Галлямов из Республики Марий Эл – получил главный приз – барана и автомобиль от имени Президента Татарстана.

Рустам Минниханов поблагодарил губернатора и жителей Самарской области за радушный прием и отметил, что Всероссийский Сабантуй в Камышле организован на самом высоком уровне.​ «Вы организовали прекрасный праздник! Сабантуй — праздник не только для татар и башкир, это праздник всех народов нашей страны. Мы можем показать свою самобытность – это очень важно сегодня, в современной истории»,​ – отметил Президент Республики.

Завершился праздник шоу «Автородео», которое заработало всероссийскую известность эффектными трюками на отечественных автомобилях. «Восьмерки» на «пятерке», джигитовка на «Весте» и еще десятки маневров порадовали гостей Х Всероссийского сельского Сабантуя, передает пресс-служба облправительства. 


Фото:   пресс-служба облправительства
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