В Самарской области прошел Х Всероссийский сельский Сабантуй
29 июня 2019 18:01
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Самарская область выбрана для проведения десятого юбилейного Всероссийского сельского Сабантуя не случайно: в нашем регионе татары являются вторым по численности этносом и играют заметную роль в жизни губернии. Стоит также отметить, что первый сельский Сабантуй провели в Самарской области – в селе Алькино Похвистневского района. Праздник прошел масштабно и ярко, именно поэтому Всемирный конгресс татар предложил региону провести юбилейный праздник.
Перед тем, как объявить об открытии Сабантуя, почетные гости прогулялись по тематическим площадкам и ознакомились с Самарским, Татарским и Башкирским подворьем – постройками, отражающими жизнь, быт, культуру, традиции народов Поволжья и Урала. Так в Башкирском подворье были представлены быт кочевых башкир, национальная кухня и выставка хозяйственной утвари. Экспозицию Татарского подворья составили изделия мастеров традиционных ремесел. Самарское подворье было поделено на три части и рассказывало об истории региона – от создания первой самарской крепости до проведения в нашем регионе игр Чемпионата мира по футболу 2018 года. Здесь же, на площадке Самарского подворья состоялось подписание соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между Самарским регионом и Татарстаном.
Обращаясь к гостям и участникам юбилейного сельского Сабантуя во время церемонии открытия, губернатор Самарской области отметил, что Сабантуй – это всенародный праздник, уходящий своими корнями глубоко в историю России.
«Мы помним и чтим традиции наших отцов и дедов, которые вместе осваивали эту благодатную землю, воспитывали детей, строили будущее наших городов и сел, отстаивали независимость нашей великой Родины. – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Сегодня мы объединены одной мечтой, одной целью: благополучие нашей страны и всех ее жителей. Вместе, сообща мы справимся с любой задачей!».
В настоящее время рассматривается вопрос о включении Сабантуя в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Праздник не только отражает культурное и историческое наследие народов России, но и является драгоценным символом национального единства и дружбы.
«Национальный праздник не только знаменует собой окончание весенних полевых работ, и прославляет труд земледельцев, но и испокон веков способствует объединению людей, являясь символом мира, содружества и взаимопонимания»,– отметил в своем приветственном адресе участникам и гостям Сабантуя Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
Для гостей Х Всероссийского сельского Сабантуя была подготовлена насыщенная программа, включающая выступление известных артистов и творческих коллективов Самарской области, Татарстана и Башкортостана, мастер-классы, спортивные соревнования и дегустацию национальных блюд.
Всем участникам и организаторам праздника приветственный адрес направил полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. «Ежегодно представители разных регионов России съезжаются на Сабантуй, чтобы разделить радость окончания посевных работ, померятся силами, посмотреть яркие выступления творческих коллективов и просто поделиться своим хорошим настроением. Атмосфера Сабантуя помогает лучше узнать и понять друг друга людям разных национальностей. Сабантуй является примером дружбы народов, преемственности поколений и символом мира», – говорится в приветствии полпреда.
Гостей ждали такие традиционные национальные забавы, как бег в мешке, бег с коромыслом, разбивание с завязанными глазами горшков, монета в катыке, бой мешками и многие другие. Особый интерес у гостей праздника вызвали скачки на призы Губернатора Самарской области. Участие в них приняли 7 наездников. Победу и главный приз – автомобиль LadaLargus– завоевала Доминанта, кобыла самарского конезавода «Ермак», и ее наездник Александр Лиханов.
Одним из самых зрелищных мероприятий в рамках десятого Сабантуя стали соревнования по национальной борьбе «кэрэш». Перед участниками стояла задача положить соперника на спину с помощью какого-либо из разрешенных приемов. Победитель «кэрэш» – батыр Муса Галлямов из Республики Марий Эл – получил главный приз – барана и автомобиль от имени Президента Татарстана.
Рустам Минниханов поблагодарил губернатора и жителей Самарской области за радушный прием и отметил, что Всероссийский Сабантуй в Камышле организован на самом высоком уровне. «Вы организовали прекрасный праздник! Сабантуй — праздник не только для татар и башкир, это праздник всех народов нашей страны. Мы можем показать свою самобытность – это очень важно сегодня, в современной истории», – отметил Президент Республики.
Завершился праздник шоу «Автородео», которое заработало всероссийскую известность эффектными трюками на отечественных автомобилях. «Восьмерки» на «пятерке», джигитовка на «Весте» и еще десятки маневров порадовали гостей Х Всероссийского сельского Сабантуя, передает пресс-служба облправительства.
Фото: пресс-служба облправительства
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