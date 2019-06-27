В Самарской области пройдет IX Всероссийский детский фестиваль студий творческого развития «Оперение-2019»

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Это грандиозное событие впервые будет проходить в нашем регионе, причём на территории сразу двух городов — Самары и Тольятти. Главным событием фестивальной программы станет показ в первый день фестиваля благотворительного спектакля «Поколение Маугли». Это крупнейший благотворительный театральный проект России. Постановка является обладателем Премии Станиславского 2014 года, номинантом английской премии SABRE Awards 2015 года, лауреатом «Премии Рунета 2015» в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации».Проект проведения фестиваля поддержан творческим лидером и наставником студий творческого развития «Оперение» — народным артистом России, кинорежиссером Константином Хабенским, Правительством Самарской области. Организатором IX Всероссийского фестиваля студий творческого развития «Оперение — 2019» выступает благотворительный фонд «Небезразлично».В течение семи дней студийцы будут обмениваться опытом, творческими задумками. Реализовать самые яркие фантазии и креативные идеи им помогут педагоги и VIP-гости — известные российские актёры и режиссёры: советская и российская актриса, теле- и радиоведущая, преподаватель Яна Поплавская, актёр театра и кино, сценарист, режиссёр, основатель Школы профессионального актёрского тренинга Александр Дзюба, актёр театра и кино, клоун, художник, поэт, композитор, актёр «Снежного шоу» Вячеслава Полунина Андрей Климак, российский режиссёр и актёр, преподаватель сценического движения в Театральном училище имени Б.Щукина Рушан Иксанов.На открытии фестиваля, которое состоится 29 июня в МТЛ «Арена» (г. Самара), выступит победительница телевизионного шоу «Ты супер!», в недавнем прошлом участница тольяттинской Студии творческого развития «Оперение» Диана Анкудинова.Показы спектаклей для зрителей всех возрастов будут проходить на театральных площадках Самары (МТЛ «Арена», КРЦ «Звезда») и Тольятти (ДК «Тольяттиазот»). Практически все представленные на суд зрителей работы созданы самими студийцами в соавторстве со взрослыми наставниками-педагогами.Программа первого дня 29 июня (МТЛ «Арена», Самара, ул. Советской Армии, 253А):17.00 – пресс-конференция18.00 – торжественное открытие фестиваля и показ спектакля «Поколение Маугли», передает пресс-служба облправительства.***Проект по открытию студий творческого развития «Оперение» реализован по инициативе народного артиста РФ Константина Хабенского. Его цель – содействие творческому гармоничному развитию личности ребенка, культурному и нравственному просвещению подрастающего поколения, гуманизации российского общества.Детские студии творческого развития появились в 11 городах России: Казань, Тольятти, Уфа, Нижний Новгород, Пермь, Иваново, Сочи, Санкт-Петербург, Челябинск, Воронеж, Новосибирск. Это творческие лаборатории, где есть все условия для развития личностного потенциала детей. В некоторых городах студии могут посещать в том числе дети с ОВЗ. На сегодня около 2700 детей от 8 до 17 лет занимаются в студиях.Студия творческого развития «Дыхание» работает в Тольятти с 2015 года.