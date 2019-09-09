В Самарской области проходит первый парафестиваль «Театр–территория равных возможностей»

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Театральный сезон в Самарской области начинается с премьер: сегодня открывается первый областной парафестиваль «Театр – территория равных возможностей». В торжественной церемонии открытия принял участие губернатор Самарской областиИдея проведения фестиваля принадлежит самарскому отделению Всероссийского общества инвалидов, в ее реализации помогает Правительство Самарской области и муниципальный театр «Самарская площадь».Все участники парафеста – театры, в которых более 50% артистов имеют ограничения по здоровью. Фестиваль призван вовлечь людей с особыми потребностями в единое культурное пространство, поспособствовать их социальной адаптации, а также помочь в популяризации новых форм арт-терапии для людей с инвалидностью. Поэтому большое внимание в рамках фестиваля уделяется мастер-классам, круглым столам, обсуждению спектаклей с мэтрами театрального искусства.«В первую очередь, хочу вас всех поздравить с этой замечательной идеей, которую мы вместе воплощаем в жизнь. Это уникальный фестиваль, – обратился Дмитрий Азаров к организаторам и участникам парафестиваля. – Уверен – он станет яркой страничкой в культурной жизни не только Самары, Самарской области, но и всей России».Глава региона отметил, что фестиваль будет проводиться на регулярной основе и предложил поделиться опытом проведения парафестиваля и с другими регионами: «Мы обязательно поговорим о фестивале в рамках рабочей группы Госсовета по культуре, которая создана в РФ и которую я возглавляю, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Обязательно заявим о себе и на уровне фестиваля ПФО «Театральное Приволжье».Дополнительную поддержку фестивалю позволит привлечь и национальный проект «Культура», который по инициативе Президента странысегодня реализуется по всей территории РФ. «Уверен, уже на следующий фестиваль мы сможем пригласить гостей из других регионов», – подчеркнул Губернатор.Участниками первого парафестиваля стали 30 инклюзивных театральных коллективов, из числа которых экспертный совет определил 10 лауреатов. Это театры из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Отрадного и Кинеля. Эти творческие коллективы получили не только памятные дипломы, но и денежные сертификаты на развитие творческой деятельности театров.«Сегодня мы подводим итоги работы за полгода. Я с гордостью могу сказать, сделано очень много. Но самое главное — не было бы поддержки, ничего бы не получилось, а если бы и получилось, то не на таком уровне. Поэтому адресую слова признательности всем тем, кто принимал участие в создании этого фестиваля, и конечно вам, Дмитрий Игроревич, Александр Борисович. Это люди, которые понимают проблемы, и которые помогают их решать», – обратилась председатель Самарской городской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»к главе региона и председателю регионального ПравительстваСо спектаклями лауреатов конкурса можно познакомиться на сцене театра «Самарская площадь» с 9 по 11 сентября, передает пресс-служба облправительства.