В Самарской области появится академия Пушкинского музея

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Во второй день работы VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума Правительство Самарской области подписало соглашение с одним из ведущих музеев России и мира – московским музеем изобразительных искусств имени Пушкина. Со стороны региона подпись под документом поставил руководитель официальной делегации, губернатор Самарской области, а со стороны музея – его директорГосударственный Пушкинский музей обладает одним из крупнейших в России художественным собранием зарубежного искусства. Это артефакты, созданные мастерами разных эпох, – от Древнего Египта и античной Греции до наших дней. Картинная галерея музея состоит из произведений нидерландских и немецких мастеров, фламандских и испанских живописцев XVII века, итальянских художников XIII-XVII столетий, французских авторов XIX века. Особую ценность представляют работы Боттичелли, Рембрандта, ван Дейка, Рубенса, Пуссена, Мурильо, Каналетто, Мане, Моне, Ренуара, Дега, Ван Гога, Гогена, Матисса и Пикассо.«Самара – одна из самых важных геополитических точек. Это город с потрясающей историей сам по себе, очень развивающийся, с одним из самых активных губернаторов. В пространстве города уже сейчас происходит очень много событий отнюдь не локального свойства, и нам бы хотелось приложить собственные усилия, сделать все возможное для того, чтобы Самара развивалась еще мощнее, чтобы ее хорошо знали на мировой карте, она этого вполне заслуживает. – сказала Марина Лошак. – Мы только дополним богатую карту культурных событий Самары: наши коллеги из Третьяковской галереи приходят к вам, на счету самой самарской культуры очень много достижений».Директор музея отметила, что Самарская область уже хорошо известна среди экспертов мировой культуры благодаря таким проектам, как Ширеявское биеннале: «Это уникальный проект, благодаря которому Самару знают: я уже получила ответные слова от очень известных кураторов среди больших мировых музеев и Германии, и Франции, и Голландии, которые были участниками этого биеннале, – пояснила руководитель музея. – За два летних месяца Ширяево посетили 150 тысяч человек. Это невероятная цифра, не каждый мировой музей может этим похвастаться. Из этого мы можем сделать вывод: сколько еще важных движений может происходить в сторону такой важной территории России, если это только маленький завод будильника. А что будет, если мы заведем его по-настоящему вместе с губернатором!».Сотрудничество между Самарской областью и Пушкинским музеем зародилось несколько лет назад: первую выставку музей привез в областную столицу в 2012 году, когда мэром города был Дмитрий Азаров. Затем музей в 2014 году привозил в Самару работы российских нонконформистов и концептуалистов второй половины ХХ века. Уже в статусе главы региона Дмитрий Азаров продолжил налаживать взаимодействие с одним из крупнейших музеев страны: 1 ноября этого года в Москве в ходе встречи губернатора с директором ГМИИ была достигнута договоренность о создании в регионе филиала музея. Договоренности о сотрудничестве закреплены уже сегодня, на крупнейшем культурном форуме страны. Документ предполагает систематическое проведение выставок музея в губернии и проведение совместных культурно-массовых мероприятий, обмен информацией в области истории, культуры, музейного дела, охраны историко-культурного наследия, а также проведение научно-практических конференций, семинаров и круглых столов по проблемам музейного дела.«Очень важная составляющая в работе музея – это просвещение и образование. Для нас это крайне важно, это свой код работы музея с момента его создания. Здесь мы видим колоссальное поле для сотрудничества, и я уверен, что будут и новые проекты, которые охватят самые широкие слои населения. Ведь когда профессиональные люди представляют мировое, российское искусство – это всегда привлекает внимание людей, а, значит, способствует раскрытию творческих талантов людей разных специальностей, разных социальных групп. Нам нужны образованные инженеры, врачи, причем образованные не только по своей специальности, а люди с широким кругозором. От этого всегда выигрывает регион, экономика, от этого выигрывает и обогащается наша великая российская культура», – подчеркнул Дмитрий Азаров.Пушкинский музей появится на территории региона в формате академии: он будет не только организовывать и проводить выставки великих художников, но и проводить большую работу по популяризации истории искусств, организовывать творческие встречи и культурные мероприятия нового формата. Кроме того, на базе академии Пушкинского музея будет особое внимание уделяться работе с детьми в возрасте от 5 до 12 лет, социализации и созданию культурного досуга для людей с инклюзией и обучению молодежи философии, поэзии, изобразительному искусству, передает пресс-служба облправительства.