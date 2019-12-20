В Самарской области подвели итоги Года театра

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Текущий 2019 год по инициативе Президента страны Владимира Путина был объявлен Годом театра. Перед субъектами была поставлена задача выстроить работу таким образом, чтобы сохранить и популяризировать лучшие отечественные театральные традиции, увеличить доступность театрального искусства для жителей малых городов и сельских поселений, совершенствовать организацию театрального дела и привлечь внимание к вопросам театрального образования.Самарская область активно включилась в реализацию поставленных задач. Год театра в регионе охватил все виды театров: государственные, муниципальные, самодеятельные и любительские. Особое внимание было уделено молодежным и школьным театральным коллективам, спектаклям малых форм. Многое сделано для улучшения театрального пространства, удобства зрителей и более комфортной работы коллективов. Огромный импульс укреплению материально-технической базы и развитию театрального искусства внес национальный проект «Культура»: уже в этом году Самарская область получила 5 многофункциональных культурных центров автоклубов, в регионе открыты 6 виртуальных концертных залов в таких городах, как Чапаевск, Отрадный, Сызрань, Похвистнево, Жигулевск и Тольятти. Кроме этого, ведется капитальный ремонт Тольяттинской филармонии, Самарского театра кукол, в полную силу начинает функционировать новая сцена Самарского театра юного зрителя «СамАрт».Подводя итоги Года театра, губернатор Самарской области, руководитель рабочей группы Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров напомнил: «Год назад в соответствии с поручением Президента Владимира Владимировича Путина мы открывали Год театра на территории региона в Сызрани. Мы надеялись, что этот год придаст новый импульс развитию театрального искусства и вызовет дополнительный интерес у зрителей. И знаете, нам это удалось! В первую очередь, у нас все получилось благодаря блистательным труппам Самарской области, артистам и режиссёрам, тем, кто помогает, чтобы это действо состоялось: это и осветители, и работники сцены, и замечательные музыканты. Но в первую очередь, это состоялось благодаря вам — настоящим ценителям театрального искусства, которых в этом году стало ещё больше!»Дмитрий Азаров подчеркнул, что именно на развитие театрального искусства, приобщение к нему жителей нацелен Год театра. Он поблагодарил театральных деятелей, внесших вклад в эту работу, а также вручил заслуженные награды мэтрам театрального искусства. Так, звание Народный артист Самарской области в этот вечер было присвоено солистке театра оперы и балета Евгении Теняковой, а звания Заслуженных артистов губернии удостоены артист драматического театра имени Алексея Толстого Андрей Бурнаев, солисты театра оперы и балета Татьяна Ларина и Георгий Цветков, художественный руководитель театра «СамАрт» Павел Маркелов и другие. Завершая торжественную церемонию, Глава региона подчеркнул: Год театра подходит к концу, но работа по развитию театрального искусства в Самарской области обязательно будет продолжена, передает пресс-служба облправительства.