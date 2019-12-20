В Самарской области подвели итоги Года театра
20 декабря 2019 23:41
13
Текущий 2019 год по инициативе Президента страны Владимира Путина был объявлен Годом театра. Перед субъектами была поставлена задача выстроить работу таким образом, чтобы сохранить и популяризировать лучшие отечественные театральные традиции, увеличить доступность театрального искусства для жителей малых городов и сельских поселений, совершенствовать организацию театрального дела и привлечь внимание к вопросам театрального образования.
Самарская область активно включилась в реализацию поставленных задач. Год театра в регионе охватил все виды театров: государственные, муниципальные, самодеятельные и любительские. Особое внимание было уделено молодежным и школьным театральным коллективам, спектаклям малых форм. Многое сделано для улучшения театрального пространства, удобства зрителей и более комфортной работы коллективов. Огромный импульс укреплению материально-технической базы и развитию театрального искусства внес национальный проект «Культура»: уже в этом году Самарская область получила 5 многофункциональных культурных центров автоклубов, в регионе открыты 6 виртуальных концертных залов в таких городах, как Чапаевск, Отрадный, Сызрань, Похвистнево, Жигулевск и Тольятти. Кроме этого, ведется капитальный ремонт Тольяттинской филармонии, Самарского театра кукол, в полную силу начинает функционировать новая сцена Самарского театра юного зрителя «СамАрт».
Подводя итоги Года театра, губернатор Самарской области, руководитель рабочей группы Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров напомнил: «Год назад в соответствии с поручением Президента Владимира Владимировича Путина мы открывали Год театра на территории региона в Сызрани. Мы надеялись, что этот год придаст новый импульс развитию театрального искусства и вызовет дополнительный интерес у зрителей. И знаете, нам это удалось! В первую очередь, у нас все получилось благодаря блистательным труппам Самарской области, артистам и режиссёрам, тем, кто помогает, чтобы это действо состоялось: это и осветители, и работники сцены, и замечательные музыканты. Но в первую очередь, это состоялось благодаря вам — настоящим ценителям театрального искусства, которых в этом году стало ещё больше!»
Дмитрий Азаров подчеркнул, что именно на развитие театрального искусства, приобщение к нему жителей нацелен Год театра. Он поблагодарил театральных деятелей, внесших вклад в эту работу, а также вручил заслуженные награды мэтрам театрального искусства. Так, звание Народный артист Самарской области в этот вечер было присвоено солистке театра оперы и балета Евгении Теняковой, а звания Заслуженных артистов губернии удостоены артист драматического театра имени Алексея Толстого Андрей Бурнаев, солисты театра оперы и балета Татьяна Ларина и Георгий Цветков, художественный руководитель театра «СамАрт» Павел Маркелов и другие. Завершая торжественную церемонию, Глава региона подчеркнул: Год театра подходит к концу, но работа по развитию театрального искусства в Самарской области обязательно будет продолжена, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
20 декабря 2019 23:29
Обновленный фестиваль сохранит однодневный формат, он пройдет 27 июня на стадионе "Самара Арена". Социум
36
20 декабря 2019 21:25
В планах властей обустроить 6867 платных парковочных мест в Самаре. Социум
132
20 декабря 2019 20:17
Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Социум
144
Здравоохранение
20 декабря 2019 19:31
Подписано трехстороннее соглашение между СамГМУ, Национальным институтом качества Росздравнадзора и министерством здравоохранения Самарской области. Здравоохранение
174
19 декабря 2019 11:08
Донорам при себе необходимо иметь паспорт с пропиской в Самаре или Самарской области. Здравоохранение
188
19 декабря 2019 11:05
Выезд осуществляется на основании заявления на предоставление соцуслуг. Здравоохранение
228
Новости медицины
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
212
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14964
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14826
Туризм
20 декабря 2019 13:22
Он расположился в ТРК «Московский». Туризм
484
20 декабря 2019 12:20
Каждый человек, собираясь в отпуск, хочет провести его интересно и увлекательно. И речные круизы предпочитают многие. Это невероятное ощущения/, яркие и... Туризм
32
18 декабря 2019 18:02
Традиционно на мероприятии будут озвучены итоги 2019 года и озвучены планы на будущий год. Туризм
314
Образование
20 декабря 2019 17:53
Несмотря на то, что вуз разменял первую сотню, он по-прежнему остается востребованным и находится «на гребне инновационной волны». Образование
213
19 декабря 2019 14:33
Из-за нового федерального закона, дающего братьям и сестрам преимущество при зачислении в первый класс школ, где уже учатся старшие дети той же семьи. Образование
322
19 декабря 2019 12:21
В начале 2020 года Эллеонора Куруленко должна покинуть пост ректора. Образование
247
Культура
20 декабря 2019 23:41
Дмитрий Азаров поблагодарил театральных деятелей, внесших вклад в эту работу, а также вручил заслуженные награды мэтрам театрального искусства. Культура
5
20 декабря 2019 20:07
В холле РДК проходила выставка, посвященная советскому кинематографу. Культура
139
20 декабря 2019 10:45
Коллектив примет участие в новогоднем фестивале классической музыки в Испании. Культура
189
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
176
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15552
Мода
16 декабря 2019 08:46Обручальные кольца 2020: тенденции свадебной моды
Молодожены все реже приходят в ювелирные магазины за гладкими золотыми ободками, и все чаще предпочитают изготовление колец на заказ. Мода
72
28 ноября 2019 22:12Услуги по индивидуальному пошиву одежды
Сегодня в продаже имеется огромное количество вещей, но даже на фоне этого услуги ателье не утрачивают своей актуальности. Мода
116
22 ноября 2019 19:01Трикотаж – виды и особенности
Трикотаж – это вязанная ткань, которая изготавливается из одного либо нескольких видов нитей. Есть несколько видов трикотажной ткани, они отличаются по... Мода
253
Видео
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
475
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
353
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
988
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
729
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
667
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
1032
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
356
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
628
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
708
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
950
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2132
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2640
Мероприятия