Я нашел ошибку
Главные новости: 
Российская и украинская стороны подписали Протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины.
«Газпром» и «Нафтогаз» договорились о транзите газа в Европу через Украину
Дмитрий Азаров провел очередное заседание рабочей группы по рассмотрению общественных инициатив по установке скульптурных композиций на территории СО.
В Самарской области появится «Солдатский лес» и памятник семье Аксаковых
Дмитрий Азаров поблагодарил театральных деятелей, внесших вклад в эту работу, а также вручил заслуженные награды мэтрам театрального искусства.
В Самарской области подвели итоги Года театра
Обновленный фестиваль сохранит однодневный формат, он пройдет 27 июня на стадионе
Papa Roach, "Би-2" и "Мумий Тролль" выступят на фестивале "Рок над Волгой"
В планах властей обустроить 6867 платных парковочных мест в Самаре.
В Самарской области перестанет действовать запрет на платную парковку у больниц
Претензии к Валерию Клешневу сперва высказали фискалы, а затем полиция.
Совладелец группы компаний «Тандем» замечен в неуплате налогов
Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
Умер второй силовик, раненный на Лубянке
В холле РДК проходила выставка, посвященная советскому кинематографу.
В Клявлинском районном Доме культуры состоялось открытие кинозала
сегодня  Суббота, 21 декабря, 00:54
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/12:
USD 62.41
-0.12
EUR 69.38
-0.21
Новости /  Общество /  Культура  

В Самарской области подвели итоги Года театра

20 декабря 2019 23:41
13
Дмитрий Азаров поблагодарил театральных деятелей, внесших вклад в эту работу, а также вручил заслуженные награды мэтрам театрального искусства.
В пятницу, 20 декабря, на площадке областного театра оперы и балета собрались ведущие деятели театрального искусства и первые лица региона, чтобы вспомнить знаковые события культурной жизни губернии в уходящем году, а также оценить премьеру одноактного балета «Наяда и рыбак».

Текущий 2019 год по инициативе Президента страны Владимира Путина был объявлен Годом театра. Перед субъектами была поставлена задача выстроить работу таким образом, чтобы сохранить и популяризировать лучшие отечественные театральные традиции, увеличить доступность театрального искусства для жителей малых городов и сельских поселений, совершенствовать организацию театрального дела и привлечь внимание к вопросам театрального образования.

Самарская область активно включилась в реализацию поставленных задач. Год театра в регионе охватил все виды театров: государственные, муниципальные, самодеятельные и любительские. Особое внимание было уделено молодежным и школьным театральным коллективам, спектаклям малых форм. Многое сделано для улучшения театрального пространства, удобства зрителей и более комфортной работы коллективов. Огромный импульс укреплению материально-технической базы и развитию театрального искусства внес национальный проект «Культура»: уже в этом году Самарская область получила 5 многофункциональных культурных центров автоклубов, в регионе открыты 6 виртуальных концертных залов в таких городах, как Чапаевск, Отрадный, Сызрань, Похвистнево, Жигулевск и Тольятти. Кроме этого, ведется капитальный ремонт Тольяттинской филармонии, Самарского театра кукол, в полную силу начинает функционировать новая сцена Самарского театра юного зрителя «СамАрт».

Подводя итоги Года театра, губернатор Самарской области, руководитель рабочей группы Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров напомнил: «Год назад в соответствии с поручением Президента Владимира Владимировича Путина мы открывали Год театра на территории региона в Сызрани. Мы надеялись, что этот год придаст новый импульс развитию театрального искусства и вызовет дополнительный интерес у зрителей. И знаете, нам это удалось! В первую очередь, у нас все получилось благодаря блистательным труппам Самарской области, артистам и режиссёрам, тем, кто помогает, чтобы это действо состоялось: это и осветители, и работники сцены, и замечательные музыканты. Но в первую очередь, это состоялось благодаря вам — настоящим ценителям театрального искусства, которых в этом году стало ещё больше!»

Дмитрий Азаров подчеркнул, что именно на развитие театрального искусства, приобщение к нему жителей нацелен Год театра. Он поблагодарил театральных деятелей, внесших вклад в эту работу, а также вручил заслуженные награды мэтрам театрального искусства. Так, звание Народный артист Самарской области в этот вечер было присвоено солистке театра оперы и балета Евгении Теняковой, а звания Заслуженных артистов губернии удостоены артист драматического театра имени Алексея Толстого Андрей Бурнаев, солисты театра оперы и балета Татьяна Ларина и Георгий Цветков, художественный руководитель театра «СамАрт» Павел Маркелов и другие. Завершая торжественную церемонию, Глава региона подчеркнул: Год театра подходит к концу, но работа по развитию театрального искусства в Самарской области обязательно будет продолжена, передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Социум
20 декабря 2019  23:29
Обновленный фестиваль сохранит однодневный формат, он пройдет 27 июня на стадионе "Самара Арена".
Papa Roach, "Би-2" и "Мумий Тролль" выступят на фестивале "Рок над Волгой"
Обновленный фестиваль сохранит однодневный формат, он пройдет 27 июня на стадионе "Самара Арена".  Социум
36
20 декабря 2019  21:25
В планах властей обустроить 6867 платных парковочных мест в Самаре.
В Самарской области перестанет действовать запрет на платную парковку у больниц
В планах властей обустроить 6867 платных парковочных мест в Самаре.  Социум
132
20 декабря 2019  20:17
Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
Умер второй силовик, раненный на Лубянке
Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.   Социум
144
Весь список

Здравоохранение
20 декабря 2019  19:31
Подписано трехстороннее соглашение между СамГМУ, Национальным институтом качества Росздравнадзора и министерством здравоохранения Самарской области.
В Самарской области стартует проект по внедрению системы управления качеством медицинских организаций
Подписано трехстороннее соглашение между СамГМУ, Национальным институтом качества Росздравнадзора и министерством здравоохранения Самарской области.  Здравоохранение
174
19 декабря 2019  11:08
Выездные дни донора пройдут в отдаленных районах и малых городах области
Выездные дни донора пройдут в отдаленных районах и малых городах области
Донорам при себе необходимо иметь паспорт с пропиской в Самаре или Самарской области. Здравоохранение
188
19 декабря 2019  11:05
В Самаре спецбригады будут выезжать на дом к детям-инвалидам
В Самаре спецбригады будут выезжать на дом к детям-инвалидам
Выезд осуществляется на основании заявления на предоставление соцуслуг. Здравоохранение
228
Весь список
Новости медицины
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
212
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14964
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14826
Весь список
Туризм
20 декабря 2019  13:22
В Самаре открыли крупнейший океанариум в Поволжье с редкими рыбами и экзотическими животными
В Самаре открыли крупнейший океанариум в Поволжье с редкими рыбами и экзотическими животными
Он расположился в ТРК «Московский». Туризм
484
20 декабря 2019  12:20
Речные круизы – особенности
Речные круизы – особенности
 Каждый человек, собираясь в отпуск, хочет провести его интересно и увлекательно. И речные круизы предпочитают многие. Это невероятное ощущения/, яркие и... Туризм
32
18 декабря 2019  18:02
Традиционно на мероприятии будут озвучены итоги 2019 года и озвучены планы на будущий год.
В Самаре вручат премии «Звезда Гостеприимства Самарской области» в сфере туризма
Традиционно на мероприятии будут озвучены итоги 2019 года и озвучены планы на будущий год.   Туризм
314
Весь список
Образование
20 декабря 2019  17:53
Несмотря на то, что вуз разменял первую сотню, он по-прежнему остается востребованным и находится «на гребне инновационной волны».
Самарский аграрный университет отметил вековой юбилей
Несмотря на то, что вуз разменял первую сотню, он по-прежнему остается востребованным и находится «на гребне инновационной волны».   Образование
213
19 декабря 2019  14:33
Из-за нового федерального закона, дающего братьям и сестрам преимущество при зачислении в первый класс школ, где уже учатся старшие дети той же семьи.
Братья и сестры «помешали» начать запись детей в первые классы в привычные сроки
Из-за нового федерального закона, дающего братьям и сестрам преимущество при зачислении в первый класс школ, где уже учатся старшие дети той же семьи.   Образование
322
19 декабря 2019  12:21
Министерство культуры РФ еще не приняло решение о продление полномочий ректора Самарского института культуры
Министерство культуры РФ еще не приняло решение о продление полномочий ректора Самарского института культуры
В начале 2020 года Эллеонора Куруленко должна покинуть пост ректора. Образование
247
Весь список

Культура
20 декабря 2019  23:41
Дмитрий Азаров поблагодарил театральных деятелей, внесших вклад в эту работу, а также вручил заслуженные награды мэтрам театрального искусства.
В Самарской области подвели итоги Года театра
Дмитрий Азаров поблагодарил театральных деятелей, внесших вклад в эту работу, а также вручил заслуженные награды мэтрам театрального искусства.  Культура
5
20 декабря 2019  20:07
В холле РДК проходила выставка, посвященная советскому кинематографу.
В Клявлинском районном Доме культуры состоялось открытие кинозала
В холле РДК проходила выставка, посвященная советскому кинематографу.  Культура
139
20 декабря 2019  10:45
Оркестр самарской филармонии отправляется на большие международные гастроли
Оркестр самарской филармонии отправляется на большие международные гастроли
Коллектив примет участие в новогоднем фестивале классической музыки в Испании. Культура
189
Весь список
Мир домашних животных
19 ноября 2019  20:22
Значение ювелирных украшений с животными
 В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу.  Мир домашних животных
176
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15552
Весь список
Мода
16 декабря 2019  08:46
Обручальные кольца 2020: тенденции свадебной моды
Молодожены все реже приходят в ювелирные магазины за гладкими золотыми ободками, и все чаще предпочитают изготовление колец на заказ.  Мода
72
28 ноября 2019  22:12
Услуги по индивидуальному пошиву одежды
 Сегодня в продаже имеется огромное количество вещей, но даже на фоне этого услуги ателье не утрачивают своей актуальности.  Мода
116
22 ноября 2019  19:01
Трикотаж – виды и особенности
 Трикотаж – это вязанная ткань, которая изготавливается из одного либо нескольких видов нитей. Есть несколько видов трикотажной ткани, они отличаются по... Мода
253
Весь список

Видео
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
475
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
353
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
988
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
729
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
667
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
1032
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
356
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
628
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
708
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
950
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2132
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2640
Весь список

Мероприятия
Papa Roach, "Би-2" и "Мумий Тролль" выступят на фестивале "Рок над Волгой"
В Клявлинском районном Доме культуры состоялось открытие кинозала
Самарский аграрный университет отметил вековой юбилей
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные