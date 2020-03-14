В Самарской филармонии выступит звезда мюзиклов Иван Ожогин

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Иван Ожогин участвовал в большинстве российских постановок мюзиклов: «Чикаго», «Свадьба соек», «Норд-Ост», «Кошки», «Красавица и Чудовище», «Бал вампиров», Pola Negri, «Мастер и Маргарита», «Призрак Оперы», «Джекилл и Хайд», «Онегин»; спектакле «Чёрная уздечка белой кобылицы», шоу «Звёзды Бродвея» в кабаре Монмартр, шоу-концерте «Хиты Бродвея».Славу артисту принесла роль графа фон Кролока в постановке известного мюзикла Романа Полански «Бал вампиров». За исполнение роли Ожогин был награждён высшей национальной театральной премией «Золотая маска», а также премией «Музыкальное сердце театра».Обладатель красивого бархатного тенора с необычайно широким диапазоном и неповторимым тембром, Иван Ожогин ведёт активную концертную деятельность, выступая на лучших площадках в России и за рубежом. Концертирует с сольными программами, выступает с известными камерными и симфоническими оркестрами.В репертуаре певца — произведения различных жанров: русские романсы и песни, арии из опер и мюзиклов, камерные сочинения, духовные произведения, джаз, рок, эстрада, авторская песня — на пятнадцати языках мира.Артист является солистом одного из известнейших европейских казачьих хоров Bolschoi Don Kosaken (Австрия) под управлением Петра Худякова. Солист Николо-Угрешского монастыря, принимал активное участие в создании профессионального хора при монастыре. Является одним из создателей и ведущих артистов программы концертов под открытым небом «Экология звука».В настоящее время Иван Ожогин исполняет главные роли в мюзиклах «Бал вампиров» (Санкт-Петербург), «Мастер и Маргарита» (Санкт-Петербург/Москва), «Джекилл & Хайд» (Санкт-Петербург), а также участвует в шоу «Хиты Бродвея» (Санкт-Петербург), передает пресс-служба минкульта СО.