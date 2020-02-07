В Самарской филармонии состоится концерт памяти Сергея Загадкина

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Сергей Загадкин был профессионалом высочайшего класса, ярким солистом, имел подлинный талант интерпретатора. Многие его творческие инициативы и концертные выступления оказали огромное влияние на создание культурной среды Самары.Лауреат VIII конкурса молодых пианистов им. Д.Б. Кабалевского (1976), лауреат Молодежного конкурса пианистов (Псков, 1977), дипломант Международного конкурса им. Виотти в Италии (1991), заслуженный артист России (2002) после окончания Российской Академии музыки им. Гнесиных (кл. народного артиста России, профессора А.Г. Севидова) с 1985 года Сергей Загадкин жил и работал в Самаре, активно концертировал и преподавал.Пианист постоянно выступал с сольными концертами в России и за рубежом. С 1986 года сотрудничал с симфоническим оркестром Самарской филармонии. Им было исполнено более 20 концертов для фортепиано с оркестром в сотрудничестве со многими дирижерами в России. А также он выступал с оркестром Musica Viva под управлением Александра Рудина на международном фестивале русского искусства в Италии.В 1995 году Сергей Загадкин выступил в Пекине с оркестром Самарской филармонии (дирижер М. Щербаков), где была сделана запись на компакт-диск его исполнения Концерта № 1 для фортепиано с оркестром П.Чайковского. Музыкант выступал в ансамблях с известными музыкантами, был участником международных музыкальных фестивалей в Италии, имел фондовые записи на Самарском телевидении и радио, на Центральном телевидении и телевидении Пекина, записал 3 СD и DVD c концертом в Большом Зале Самарской филармонии и CD из сочинений Рахманинова в Японии.С 1986 года С.Н. Загадкин являлся председателем творческой комиссии по пропаганде и развитию фортепианной музыки Самарского отделения Всероссийского музыкального общества. Пианист был инициатором, художественным руководителем и участником международных музыкальных фестивалей «Пять вечеров у рояля» (2001) , Посвящение Рахманинову (2003). В 2004 Сергей Николаевич выступил с сольной программой на Международном фестивале «Armonie sotto la rocco» в городах Манерба и Пуэньего (Италия). Был членом жюри многих международных конкурсов пианистов в Италии, Японии, конкурсов им Д.Б. Кабалевского (Самара), Musica Classica (Руза), Искусство 21 века (Киев-Ворзель). С 2004 года являлся председателем самарского отделения Европейской ассоциации педагогов-пианистов (Europian Piano Teachers Association). Был членом Международного Объединения «Искусство и образование XXI века». С 2006 года - приглашённым профессором Кобе-Колледж (Нишиномия, Япония).Сергей Загадкин являлся лауреатом конкурса «Послы Самарского региона» в номинации «Высокая Культура», был награждён Грамотой губернатора Самарской области за достижения в области культуры и искусства.Жизнь Сергея Загадкина – яркий пример непрестанного творческого горения, служения искусству, воспитанию новых поколений музыкантов.В концертной программе принимают участие: Александр Загадкин, Ольга Загадкина, Валентина Загадкина, заслуженный артист России Александр Иванов,заслуженный артист России Василий Святкин, лауреаты всероссийских и международных конкурсов: Оксана Антонова, Павел Назаров, Николай Фефилов,Вячеслав Шевердин, Евгения Шевердина, Валерий Макаров, Мария Чегодаева, Анна Коляда.Вечер ведёт Ирина Цыганова, передает пресс-служба облправительства.