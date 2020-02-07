В Самарской филармонии состоится концерт памяти Сергея Загадкина
7 февраля 2020 17:59
104
Сергей Загадкин был профессионалом высочайшего класса, ярким солистом, имел подлинный талант интерпретатора. Многие его творческие инициативы и концертные выступления оказали огромное влияние на создание культурной среды Самары.
Лауреат VIII конкурса молодых пианистов им. Д.Б. Кабалевского (1976), лауреат Молодежного конкурса пианистов (Псков, 1977), дипломант Международного конкурса им. Виотти в Италии (1991), заслуженный артист России (2002) после окончания Российской Академии музыки им. Гнесиных (кл. народного артиста России, профессора А.Г. Севидова) с 1985 года Сергей Загадкин жил и работал в Самаре, активно концертировал и преподавал.
Пианист постоянно выступал с сольными концертами в России и за рубежом. С 1986 года сотрудничал с симфоническим оркестром Самарской филармонии. Им было исполнено более 20 концертов для фортепиано с оркестром в сотрудничестве со многими дирижерами в России. А также он выступал с оркестром Musica Viva под управлением Александра Рудина на международном фестивале русского искусства в Италии.
В 1995 году Сергей Загадкин выступил в Пекине с оркестром Самарской филармонии (дирижер М. Щербаков), где была сделана запись на компакт-диск его исполнения Концерта № 1 для фортепиано с оркестром П.Чайковского. Музыкант выступал в ансамблях с известными музыкантами, был участником международных музыкальных фестивалей в Италии, имел фондовые записи на Самарском телевидении и радио, на Центральном телевидении и телевидении Пекина, записал 3 СD и DVD c концертом в Большом Зале Самарской филармонии и CD из сочинений Рахманинова в Японии.
С 1986 года С.Н. Загадкин являлся председателем творческой комиссии по пропаганде и развитию фортепианной музыки Самарского отделения Всероссийского музыкального общества. Пианист был инициатором, художественным руководителем и участником международных музыкальных фестивалей «Пять вечеров у рояля» (2001) , Посвящение Рахманинову (2003). В 2004 Сергей Николаевич выступил с сольной программой на Международном фестивале «Armonie sotto la rocco» в городах Манерба и Пуэньего (Италия). Был членом жюри многих международных конкурсов пианистов в Италии, Японии, конкурсов им Д.Б. Кабалевского (Самара), Musica Classica (Руза), Искусство 21 века (Киев-Ворзель). С 2004 года являлся председателем самарского отделения Европейской ассоциации педагогов-пианистов (Europian Piano Teachers Association). Был членом Международного Объединения «Искусство и образование XXI века». С 2006 года - приглашённым профессором Кобе-Колледж (Нишиномия, Япония).
Сергей Загадкин являлся лауреатом конкурса «Послы Самарского региона» в номинации «Высокая Культура», был награждён Грамотой губернатора Самарской области за достижения в области культуры и искусства.
Жизнь Сергея Загадкина – яркий пример непрестанного творческого горения, служения искусству, воспитанию новых поколений музыкантов.
В концертной программе принимают участие: Александр Загадкин, Ольга Загадкина, Валентина Загадкина, заслуженный артист России Александр Иванов,
заслуженный артист России Василий Святкин, лауреаты всероссийских и международных конкурсов: Оксана Антонова, Павел Назаров, Николай Фефилов,
Вячеслав Шевердин, Евгения Шевердина, Валерий Макаров, Мария Чегодаева, Анна Коляда.
Вечер ведёт Ирина Цыганова, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
7 февраля 2020 20:26
Об этом сообщил председатель совета директоров самарского банка «Солидарность» Вадим Кумин. Социум
45
7 февраля 2020 20:02
Сергей подчеркнул, что не имеет никакого отношения к зверствам, которые ему приписывают. Социум
74
7 февраля 2020 17:48
Причиной послужило увеличение стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, а также увеличение количества многодетных... Социум
133
Здравоохранение
7 февраля 2020 11:50
В одном из частных подворий села Заволжье Приволжского района погибла от бешенства корова. Здравоохранение
195
6 февраля 2020 14:46
Операция прошла на высоком уровне, пациент доволен и чувствует себя хорошо. Здравоохранение
304
6 февраля 2020 12:55
В губернии уже работает одно такое медучреждение. Здравоохранение
248
Новости медицины
29 января 2020 16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их. Новости медицины
451
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
418
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15299
Туризм
7 февраля 2020 10:54
При этом самолет выбрали только 16% опрошенных. Туризм
163
1 февраля 2020 09:53
Стоимость шенгенской визы не изменится для граждан России, а также для путешественников еще из 10 государств. Туризм
498
25 января 2020 10:40
При аннулировании тура путешественники могут претендовать на полный возврат средств. Туризм
528
Образование
7 февраля 2020 14:31
Проектный офис предназначен для поддержки региональных инициатив студентов, ученых и жителей Приволжского федерального округа. Образование
147
7 февраля 2020 09:34
По итогам крупных федеральных грантовых конкурсов молодыми учеными СамГТУ реализуется 12 крупных проектов. Образование
165
6 февраля 2020 13:39
Участниками испытаний стали старшеклассники области. Образование
226
Культура
7 февраля 2020 21:15
Народная артистка России Светлана Крючкова представит поэтический спектакль, созданный на основе писем, дневников и поэзии разных лет Давида Самойлова. Культура
31
7 февраля 2020 21:07
Конкурс проводится в память о Президенте Конкурса профессоре Иосифе Давыдовиче Кобзоне. Культура
44
7 февраля 2020 17:59
Жизнь Сергея Загадкина – яркий пример непрестанного творческого горения, служения искусству, воспитанию новых поколений музыкантов. Культура
101
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
334
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15762
Мода
7 февраля 2020 15:53Женский трикотаж. Модные платья и рубашки
Очень популярным предметом гардероба для многих женщин являются платье и рубашка. Мода
25
29 января 2020 10:26Как выбрать костюм ребенку на выпускной из детского сада?
При подборе детского наряда в детский детсад потребуется придерживаться целым рядом отличительных черт, для того, чтобы торжественный вечер помнился, как... Мода
75
20 января 2020 07:43Серебряные украшения – особенности
Ювелирные изделия, выполненные из серебра, наделены свойством магнетизма. Мода
116
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
582
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2354
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
899
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1975
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1504
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
1105
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1105
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1614
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1624
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1923
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3048
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3620
Мероприятия