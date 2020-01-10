Я нашел ошибку
Главные новости: 
Также известно, что приостановлены съёмки телепрограмм
Передачу "Сам себе режиссёр" убрали из эфира после 28 лет показа
Травы и кустарники проросли на высоте шести километров. Ещё недавно эти места были объяты снегом.
Пик потепления. На Эвересте растения появились там, где их никогда не было
В программе советская и зарубежная эстрада XX века.
В Самарской филармонии состоится концерт «И снова Старый Новый год»
Специальный алгоритм автоматически определяет одно главное объявление, приоритет отдается предложениям от собственников.
ДомКлик от Сбербанка запустил уникальный сервис для выбора подходящей квартиры
В ведомстве также призвали Киев «наконец принять реальность принадлежности» Севастополя и Крыма России.
МИД вернул Киеву направленную из-за визита Путина в Крым ноту протеста без рассмотрения
По результатам отбора команды получают право участвовать в играх лиг разного статуса: от учебных до телевизионных.
17 команд КВН представят Самарскую область на международном фестивале «КиВиН» в Сочи
Основной проблемой для перевозчиков в эти дни, как и в прошлом году, стали припаркованные вблизи контейнерных площадок автомобили.
Более 20 тысяч тонн отходов вывез региональный оператор СО в новогодние каникулы
Они вызваны в администрацию вуза для объяснений.
В избиении сына Жванецкого заподозрили студентов МГИМО
сегодня  Пятница, 10 января, 21:52
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/01:
USD 61.23
-0.68
EUR 68.06
-1.32
Новости /  Общество /  Культура  

В Самарской филармонии состоится концерт «И снова Старый Новый год»

10 января 2020 19:09
106
В программе советская и зарубежная эстрада XX века.
13 января 2020 года, в понедельник, в 19:00 в канун староновогодней ночи в Самарской государственной филармонии (ул. Фрунзе, 141) состоится праздничный симфонический концерт «И снова Старый Новый год…». Солист – постоянный участник программы «Романтика романса» на телеканале «Культура», лауреат международных конкурсов, заслуженный артист Республики Карелия Владислав Косарев (баритон, Москва).

В сопровождении Академического симфонического оркестра филармонии под управлением уже давно полюбившегося самарской публике Санкт-Петербургского дирижера Андрея Медведева артист исполнит хиты зарубежной и советской эстрады. По традиции в этот вечер слушателей ожидают музыкальные сюрпризы от оркестра и многое другое…

Владислав Косарев — артист, певец, который пленяет своим красочным, всегда разным, глубоким, насыщенным баритоном, искрометным темпераментом и самым разнообразным репертуаром. Военные песни, классическая опера и оперетта, проникновенные романсы, русская народная песня, российская и зарубежная эстрада – именно этим он с любовью делится со зрителями.

Владислав начал заниматься музыкой с 6 лет. В 2001 году закончил РАМ им. Гнесиных, 8 лет отработал в мужском хоре «Пересвет» как солист и главный дирижер. С 2009-го года Владислав начал свою сольную карьеру.

За время своей творческой деятельности Владислав выступал как классический и эстрадный певец в лучших залах столицы – Кремлевский Дворец Съездов, Большой Зал Консерватории, Концертный Зал им. П.И. Чайковского, Зал Церковных Соборов Храма Христа Спасителя и т.д.

Неоднократно принимал участие в телевизионных концертах (Первый Канал, Россия, ТВЦ, Культура), участвовал в записи музыки к кинофильмам. Обладатель Первой Премии и звания Лауреата на I Международном Конкурсе дирижеров им. Юрлова. Награжден орденом «Вера, Надежда, Любовь» и золотым орденом «Служение искусству».

Андрей Медведев в 1977 году закончил СПбГУКИ (кафедра Музыкального искусства эстрады) как дирижёр эстрадного оркестра. Работал аранжировщиком и дирижёром музыкальных программ и авторских концертов Андрея Петрова, Вениамина Баснера, Давида Тухманова, фестивалей «Весна Романса», «Виват, Кино России», Всероссийских конкурсов композиторов им. А. Петрова, Международного конкурса вокалистов «ГРАН-ПРИ» и др. В 1980-е годы принимал участие в музыкальных телевизионных программах «Песня года», «Утренняя почта», «Голубой огонёк».

Андрей Медведев — автор музыки к театральным постановкам, телевизионным программам, документальным кинофильмам. Как композитор сотрудничал с Ольгой Клименковой, Львом Алексеевым, Евгением Раевским и другими поэтами. Песни Медведева входят в репертуар Михаила Боярского, Игоря Скляра, Людмилы Сенчиной, Марины Капуро, Сергея Рогожина, Виталия Каратаева.

Программа:

Советская и зарубежная эстрада XX в.

Исполнители:

Солист – постоянный участник программы «Романтика романса» на телеканале «Культура», лауреат международных конкурсов, заслуженный артист Республики Карелия Владислав Косарев (баритон, Москва).

Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии.

Главный дирижер Санкт-Петербургского эстрадно-симфонического оркестра Андрей Медведев.

Концерт ведет Ирина Цыганова, передает пресс-служба минкульта СО. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Социум
10 января 2020  20:49
Также известно, что приостановлены съёмки телепрограмм "Смехопанорама" и "Утренняя почта".
Передачу "Сам себе режиссёр" убрали из эфира после 28 лет показа
Также известно, что приостановлены съёмки телепрограмм "Смехопанорама" и "Утренняя почта".  Социум
63
10 января 2020  19:51
Травы и кустарники проросли на высоте шести километров. Ещё недавно эти места были объяты снегом.
Пик потепления. На Эвересте растения появились там, где их никогда не было
Травы и кустарники проросли на высоте шести километров. Ещё недавно эти места были объяты снегом.  Социум
79
10 января 2020  17:46
По результатам отбора команды получают право участвовать в играх лиг разного статуса: от учебных до телевизионных.
17 команд КВН представят Самарскую область на международном фестивале «КиВиН» в Сочи
По результатам отбора команды получают право участвовать в играх лиг разного статуса: от учебных до телевизионных.   Социум
122
Весь список

Здравоохранение
10 января 2020  14:49
С рабочим визитом в педиатрическом отделении городской больницы побывал министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов.
В Новокуйбышевске после ремонта открыли новую поликлинику и детский стационар
С рабочим визитом в педиатрическом отделении городской больницы побывал министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов.  Здравоохранение
160
9 января 2020  10:58
Специалист рассказал о сроке восстановления режима сна после праздников
Специалист рассказал о сроке восстановления режима сна после праздников
Возвращение к привычному ритму жизни и восстановление режима сна после новогодних праздников займет порядка двух недель.  Здравоохранение
211
7 января 2020  09:05
Наркологическая клиника в Москве
 Такие клиники готовы предоставить помощь разным пациентам. Порой это делается принудительно. Но чаще всего пациент самостоятельно решает получить лечение и... Здравоохранение
51
Весь список
Новости медицины
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
293
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15095
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14933
Весь список
Туризм
9 января 2020  06:04
Активный отдых на Алтае
 Активный отдых с каждым годом становиться все более популярным в нашей стране, тем более, что в России есть множество исключительных по своей красоте и... Туризм
43
8 января 2020  10:34
Гонки на собачьих упряжках в Тольятти станут частью мирового заезда
Гонки на собачьих упряжках в Тольятти станут частью мирового заезда
Это первый случай в истории России, когда соревнования вошли в Arctic World Series наравне со знаменитыми гонками из США и Норвегии.  Туризм
336
31 декабря 2019  10:49
Эксперты рассказали, как попасть в бизнес-класс с билетом эконома
Эксперты рассказали, как попасть в бизнес-класс с билетом эконома
Больше шансов получить бизнес-класс у одиноких путешественников. Туризм
491
Весь список
Образование
10 января 2020  13:57
СамГМУ победил в федеральном конкурсе Лидирующих исследовательских центров по развитию сквозных цифровых технологий
СамГМУ победил в федеральном конкурсе Лидирующих исследовательских центров по развитию «сквозных» цифровых технологий
Сумма гранта на два года составит 275 млн рублей. Образование
228
10 января 2020  12:14
Большинство выпускников Самарской области успешно написали итоговое сочинение
Большинство выпускников Самарской области успешно написали итоговое сочинение
Итоговое сочинение в основной срок успешно написали 99% выпускников региона, а это 13761 человек. 134 школьникам предстоит пересдача.  Образование
333
9 января 2020  17:24
В числе лучших отмечены 25 студентов опорного вуза.
Студенты СамГТУ получили поддержку губернатора Самарской области
В числе лучших отмечены 25 студентов опорного вуза.  Образование
321
Весь список

Культура
10 января 2020  19:09
В программе советская и зарубежная эстрада XX века.
В Самарской филармонии состоится концерт «И снова Старый Новый год»
В программе советская и зарубежная эстрада XX века.  Культура
105
10 января 2020  13:22
В Театре оперы и балета состоится премьера сценической кантаты Carmina Burana
В Театре оперы и балета состоится премьера сценической кантаты Carmina Burana
Композитор Карл Орф отобрал 23 стихотворения и выстроил их в замкнутый цикл. Культура
177
10 января 2020  13:09
Зимний Грушинский пройдет в Самаре 14-16 февраля
Зимний Грушинский пройдет в Самаре 14-16 февраля
Ожидаются три новинки на фестивале. Культура
187
Весь список
Мир домашних животных
19 ноября 2019  20:22
Значение ювелирных украшений с животными
 В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу.  Мир домашних животных
240
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15645
Весь список
Мода
9 января 2020  23:12
Секреты популярности ткани вискозы от салон-магазина alltext.com.ua
 Сегодня именно  ткань вискоза  является одной из самых востребованных. Ее используют для создания разнообразных изделий и причем в большом количестве.  Мода
30
25 декабря 2019  07:10
Наручные часы с 24-часовы циферблатом: преимущества использования
Наручные часы с 24-часовы циферблатом: преимущества использования
  Наручные часы – один из самых важных и привычных повседневных атрибутов. Помимо основной функции, хронометры выступают также стильным имиджевым... Мода
114
16 декабря 2019  08:46
Обручальные кольца 2020: тенденции свадебной моды
Молодожены все реже приходят в ювелирные магазины за гладкими золотыми ободками, и все чаще предпочитают изготовление колец на заказ.  Мода
228
Весь список

Видео
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
1143
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
396
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1161
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1018
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
589
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
1536
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
660
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1087
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1136
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1398
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2462
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3002
Весь список

Мероприятия
В Самарской филармонии состоится концерт «И снова Старый Новый год»
17 команд КВН представят Самарскую область на международном фестивале «КиВиН» в Сочи
"Полицейский Дед Мороз" встретился с воспитанниками школы-интерната Самары
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Январь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные