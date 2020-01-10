В Самарской филармонии состоится концерт «И снова Старый Новый год»

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В сопровождении Академического симфонического оркестра филармонии под управлением уже давно полюбившегося самарской публике Санкт-Петербургского дирижера Андрея Медведева артист исполнит хиты зарубежной и советской эстрады. По традиции в этот вечер слушателей ожидают музыкальные сюрпризы от оркестра и многое другое…Владислав Косарев — артист, певец, который пленяет своим красочным, всегда разным, глубоким, насыщенным баритоном, искрометным темпераментом и самым разнообразным репертуаром. Военные песни, классическая опера и оперетта, проникновенные романсы, русская народная песня, российская и зарубежная эстрада – именно этим он с любовью делится со зрителями.Владислав начал заниматься музыкой с 6 лет. В 2001 году закончил РАМ им. Гнесиных, 8 лет отработал в мужском хоре «Пересвет» как солист и главный дирижер. С 2009-го года Владислав начал свою сольную карьеру.За время своей творческой деятельности Владислав выступал как классический и эстрадный певец в лучших залах столицы – Кремлевский Дворец Съездов, Большой Зал Консерватории, Концертный Зал им. П.И. Чайковского, Зал Церковных Соборов Храма Христа Спасителя и т.д.Неоднократно принимал участие в телевизионных концертах (Первый Канал, Россия, ТВЦ, Культура), участвовал в записи музыки к кинофильмам. Обладатель Первой Премии и звания Лауреата на I Международном Конкурсе дирижеров им. Юрлова. Награжден орденом «Вера, Надежда, Любовь» и золотым орденом «Служение искусству».Андрей Медведев в 1977 году закончил СПбГУКИ (кафедра Музыкального искусства эстрады) как дирижёр эстрадного оркестра. Работал аранжировщиком и дирижёром музыкальных программ и авторских концертов Андрея Петрова, Вениамина Баснера, Давида Тухманова, фестивалей «Весна Романса», «Виват, Кино России», Всероссийских конкурсов композиторов им. А. Петрова, Международного конкурса вокалистов «ГРАН-ПРИ» и др. В 1980-е годы принимал участие в музыкальных телевизионных программах «Песня года», «Утренняя почта», «Голубой огонёк».Андрей Медведев — автор музыки к театральным постановкам, телевизионным программам, документальным кинофильмам. Как композитор сотрудничал с Ольгой Клименковой, Львом Алексеевым, Евгением Раевским и другими поэтами. Песни Медведева входят в репертуар Михаила Боярского, Игоря Скляра, Людмилы Сенчиной, Марины Капуро, Сергея Рогожина, Виталия Каратаева.Программа:Советская и зарубежная эстрада XX в.Исполнители:Солист – постоянный участник программы «Романтика романса» на телеканале «Культура», лауреат международных конкурсов, заслуженный артист Республики Карелия Владислав Косарев (баритон, Москва).Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии.Главный дирижер Санкт-Петербургского эстрадно-симфонического оркестра Андрей Медведев.Концерт ведет Ирина Цыганова, передает пресс-служба минкульта СО.