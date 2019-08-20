В Самарской филармонии состоится гала-концерт лауреатов XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского

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21 августа в 18:30 в концертном зале Самарской государственной филармонии (ул. Фрунзе, 141) пройдет показ гала-концерта лауреатов XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского в рамках проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал». Это первый в регионе виртуальный концертный зал.Благодаря национальному проекту «Культура», до конца года появится еще 6 таких залов: 4 за счет федерального, 2 за счет областного бюджета.Виртуальный концертный зал – один из инструментов создания «открытого культурного пространства» России. Самарской публике предоставляетсявозможность наслаждаться ярчайшими выступлениями выдающихся российских и европейских коллективов и исполнителей на большом экране концертного зала филармонии.Исполнители: Симфонический оркестр Мариинского театра, Дирижер – Валерий Гергиев, лауреаты XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского.Для всех желающих вход свободный, передает пресс-служба облправительства.