В Самарской филармонии состоится гала-концерт Юношеского и Молодежного симфонического оркестра Поволжья

100

20 августа в 18:30.Гала-концерт Юношеского и Молодежного симфонического оркестра Поволжья в Самарской государственной филармонии.ЛЕТНЯЯ ОТКРЫТАЯ СЕССИЯ МОЛОДЕЖНОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА ПОВОЛЖЬЯхудожественный руководитель и главный дирижер – заслуженный артист России Анатолий ЛЕВИН.В концерте принимают участие: профессор Государственной консерватории Узбекистана Владимир Неймер, дирижеры-стажеры А.Аюбджонов, У.Махмудов (Узбекистан), К.Катенин, А.Латыпов, А.Лемехов (Россия), солист и дирижер Н.Манагадзе, скрипка (Россия-Испания).В программе произведения Россини, Верди, Чайковского, Римского-Корсакова, Мусоргского, Хачатуряна, Маркеса и других композиторов.Вход свободный (на балкон) и по пригласительным билетам.Пригласительные билеты можно получить в кассе Самарской филармонии с 16.08.2019 (т. 207-07-13, график работы с 10.30 до 18.30 без перерыва), передает пресс-служба облправительства.