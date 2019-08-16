В Самарской филармонии состоится гала-концерт Юношеского и Молодежного симфонического оркестра Поволжья
16 августа 2019 14:10
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Гала-концерт Юношеского и Молодежного симфонического оркестра Поволжья в Самарской государственной филармонии.
В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ «КЛАССИКА OPEN FEST»
ЛЕТНЯЯ ОТКРЫТАЯ СЕССИЯ МОЛОДЕЖНОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА ПОВОЛЖЬЯ
художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный артист России Анатолий ЛЕВИН.
В концерте принимают участие: профессор Государственной консерватории Узбекистана Владимир Неймер, дирижеры-стажеры А.Аюбджонов, У.Махмудов (Узбекистан), К.Катенин, А.Латыпов, А.Лемехов (Россия), солист и дирижер Н.Манагадзе, скрипка (Россия-Испания).
В программе произведения Россини, Верди, Чайковского, Римского-Корсакова, Мусоргского, Хачатуряна, Маркеса и других композиторов.
Вход свободный (на балкон) и по пригласительным билетам.
Пригласительные билеты можно получить в кассе Самарской филармонии с 16.08.2019 (т. 207-07-13, график работы с 10.30 до 18.30 без перерыва), передает пресс-служба облправительства.
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