В Самарской филармонии появились новые музыкальные инструменты
25 декабря 2019 15:56
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В 2019 году в рамках национального проекта «Культура» для Академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии было приобретено 17 музыкальных инструментов, среди которых саксофон альт, саксофон тенор, бас-тромбон, гобой, флейта пикколо, ударная установка, тарелки, концертный ксилофон и другие.
Самым долгожданным в этом списке, конечно, стал рояль «Steinway & sons». Появление еще одного инструмента такого высокого класса повышает статус концертного зала и делает возможным приезд лучших российских и зарубежных пианистов.
Кроме того, в арсенале оркестра появились музыкальные инструменты с менее известными широкой публике названиями – бар чаймс, оркестровые кастаньеты, темплеблоки, оркестровая фруста.
Рассказывает артистка группы ударных инструментов Академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии Ксения Бровченко: «Большую часть своей жизни я занимаюсь игрой на ударных музыкальных инструментах. Их существует великое множество. Конечно, перечислить их все — просто нереально. Это огромный набор — вибрафон, ксилофон, оркестровые колокола, всевозможные барабаны – большой, малый. Есть множество разновидностей тарелок. На ближайших гастрольных концертах я буду играть на ксилофоне, вибрафоне, на малом и большом барабанах, на тарелках. Все эти музыкальные инструменты поедут вместе со мной на гастроли в Испанию — и тарелки, и большой, и малый барабаны со стойками. В Испанию едет полный комплект инструментов.
Сейчас Симфонический оркестр Самарской филармонии получил совсем новые инструменты темплеблоки, фрусту, тамбурин и кастаньеты оркестровые. Наверное, не все сталкивались в жизни с этими названиями. Но я постараюсь описать, какие звуки можно извлечь с их помощью. У кастаньет, к примеру, высокий щелкающий звук. У литавр – звук низкий, басовый, у них есть своя нотация. Они записываются в «басовом ключе». Это барабаны, на которых играют по нотам. Конечно, все эти инструменты нужно слушать, так просто об их звучании не расскажешь. Но, как любой музыкант, я могу сказать, что играть на новых музыкальных инструментах всегда очень приятно. Ударные, которые пришли в оркестр сейчас, в основном фирмы «Grig». Они очень хорошо звучат, на них удобно играть. Новый тамбурин, к примеру, удобен тем, что его можно повесить на стойку и играть на ударной установке, используя его. Либо на нем можно играть, держа в руках.
Играть на прекрасных новых инструментах, к которым никто до тебя даже не прикасался – особое ощущение. Мы очень благодарны нацпроекту «Культура» за новые инструменты. Мы долго ждали этого момента. И теперь имеем замечательную возможность дарить прекрасную музыку слушателям. Для музыкантов – это огромное удовольствие!», передает пресс-служба минкульта СО.
Фото Самарской государственной филармонии.
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