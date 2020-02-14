В Самарской филармонии отметят День рождения органа

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17 февраля 2001 года в Концертном зале Самарской филармонии состоялся первый органный концерт. Мастера известной органостроительной фирмы «Рудольф фон Беккерат» (Германия) специально для этого зала создали великолепный инструмент, на котором замечательно звучит музыка прошлых времён и современности. С появлением органа самарцы смогли по-новому услышать многие классические произведения и в полной мере оценить искусство знаменитых отечественных и зарубежных органистов.За 19 лет существования органа в Самарской филармонии показали своё мастерство исполнители более чем 20 стран мира, среди которых — мэтры органного искусства: Г.Гродберг, О.Латри, Ф.Лефевр, Й. Халубек, Ги Бове, М.Хейни, Д.Рот, Ф.Банджак, Л.Ломанн и др.За органным пультом в праздничный вечер будет солистка Самарской филармонии Людмила Камелина — заслуженная артистка России, лауреат международных конкурсов, победитель конкурса «Культурный герой года» в номинации «Художественное явление» (2007 г.), лауреат Губернской премии в области литературы и искусства (2008).Людмила Камелина – автор уникальных просветительских проектов, ставших визитной карточкой культуры Самары – «День рождения Органа», «День рождения великого Баха»; не имеющий аналогов в России цикл программ «Органные столицы мира», а также художественный руководитель Международного органного фестиваля «Королевские аудиенции».Концерт проведёт Ирина Цыганова.В программе концерта — сочинения И.С. Баха, В.А. Моцарта, Р. Шумана, М. Бруха, Б. Маттера, передает пресс-служба минкульта СО.Категория 12+