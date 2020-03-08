В Самаре выступит академический ансамбль танца «Алан» из Владикавказа
8 марта 2020 15:29
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Ансамбль «Алан» — легенда национальной хореографии Северной Осетии. Танцы «Алана» — завораживающие движения, в которых заложены вековые традиции. Национальные мелодии, уносящие зрителя к снежным вершинам Кавказа. Удивительные костюмы, передающие грацию и достоинство осетинской культуры. Виртуозные трюки, заставляющие сердце биться в унисон зажигательным ритмам. Концерт ансамбля «Алан» — это незабываемое этно-шоу с неповторимым национальным колоритом.
Каждый номер ансамбля «Алан» — это маленькая новелла о жизни народов Кавказа. Все истории рассказываются через танец. Ни один зритель не останется равнодушным к чувственному коктейлю страстей, бурлящих на сцене: в танцах сочетаются сила и элегантность, быстрота и ловкость, энергия и грация. Великолепные костюмы добавляют номерам особый колорит.
Государственный академический ордена Дружбы народов ансамбль танца «Алан» ― высокопрофессиональный коллектив, носитель общенациональной духовной культуры Осетии. Основанный в 1938 году, он объездил практически весь мир. Мастерству танцоров рукоплескали в Германии, Италии, Бельгии, Бирме, Голландии, Исландии, Югославии, Болгарии, Чехии, Сербии, Афганистане, Ираке, Иордании, Англии, Франции, Японии, Мексике, Филиппинах, Китае…
Ансамбль является обладателем Золотой медали Международного фестиваля пяти континентов в г. Дижоне (Франция), победителем всероссийских и международных конкурсов, лауреатом премии им. К. Хетагурова, премии «Золотой Аполлон», а также премии Правительства России.
В настоящее время художественным руководителем коллектива является Заслуженный работник культуры РСО-Алания Тедеев Руслан Сосланович, передает пресс-служба минкульта СО.
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