В Самаре в девятнадцатый раз пройдут «Поволжские сезоны Александра Васильева»

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Ежегодный фестиваль моды и театрального костюма стал культурной традицией нашего региона. По мнению представителей Общественной Палаты Самарской области, это один из знаковых творческих проектов, формирующих имидж региона. Это крупнейшее в регионе событие в области моды и театрального костюма, получившее всемирную известность.За восемнадцать лет проведения на подиумах были показаны коллекции более тысячи молодых дизайнеров и театральных художников из России и Зарубежья. Торжественный финал конкурса посмотрели в общей сложности более 17-ти тысяч зрителей в зале и сотни тысяч – в эфире самарских и федеральных телеканалов, в том числе в сети Интернет.В этом году молодые дизайнеры из разных городов представят свои авторские коллекции в четырех номинациях: Костюм-реальность, Костюм — художественная идея, Театральный костюм, Перформанс. Темой XIX Фестиваля станет «Мода и Театр».9 октября – заезд и регистрация участников, организационное собрание10 октября — полуфинал11 октября — финал12 октября — образовательная программа13 октября – открытие выставки в Историческом парке «Россия – моя история».В настоящее время закончился эскизный этап фестиваля. Претенденты на участие представили более пятидесяти эскизных коллекций, выполненных в различной графической манере. География «Поволжских сезонов» традиционно широка. Это Самара и Самарская область, Москва и Московская область, Нижний Новгород, Иваново, Набережные Челны, Тюмень, Оренбург, Саранск, Ростов-на-Дону, Волгоград, Саратов, Оренбург, Ульяновск, Вологда, Сочи и г.Цзилинь (КНР).Авторы эскизов, получившие не менее половины голосов членов отборочной комиссии, представят свои коллекции на суд жюри в полуфинале.Лучшие эскизы примут участие в выставке, которая пройдет во время финала фестиваля. Эскиз победителя украсит полиграфию ХX фестиваля.Полуфинал состоится 10 октября в форме презентации конкурсантами своих коллекций для членов жюри, коллег, приглашенных специалистов и работодателей. Отборочный тур — это уникальный мастер-класс, где члены жюри анализируют достоинства и недостатки представленных работ, дают свои профессиональные советы по развитию и продвижению коллекций.В программе финала 11 октября на сцене Самарского академического театра оперы и балета: конкурсный показ лучших коллекций Фестиваля, внеконкурсный показ профессиональных коллекций от брендов Китая, Москвы, Самары и Поволжья. Перед началом мероприятия каждый желающий сможет принять участие в конкурсе «Самый модный гость вечера». Победитель будет объявлен на церемонии награждения.В перерыве в колонном зале театра зрители смогут ближе познакомиться с авторами коллекций, сфотографироваться с лучшими моделями вечера, увидеть выставку эскизов участников XIX фестиваля и приобрести книги по истории моды.Финал фестиваля — одновременно и великолепное праздничное шоу с традиционным аншлагом и, вместе с тем, конкурс с определением и награждением победителей.Призовой фонд фестиваля:По одному первому месту в каждой из четырех номинаций.Специальные призы и предложения об участии в различных проектах от партнеров фестиваля.Впервые будет отмечена лучшая коллекция с использованием натурального меха стажировкой на меховом производстве в Европе.Один участник сможет представить свою коллекцию на финале конкурса «Русский силуэт» в Москве.Абсолютный победитель получит Гран-При в размере 100 000 руб. на разработку новой коллекции.Хедлайнерами вечера станут дизайнер Светлана Евстигнеева , художник и скульптор Саша Фролова.Продолжится фестиваль лекциями членов жюри 12 октября в Самарском государственном техническом университете. Образовательная программа Фестиваля является частью курса повышения квалификации и проводится совместно с Самарским государственным техническим университетом с выдачей удостоверения государственного образца.Завершатся «Поволжские сезоны» открытием выставки Китайского костюма, которое состоится 13 октября в 11:00 в Историческом парке «Россия – моя история» с присутствием китайской делегации и представителем Jilin Cheongsam Hall в лице руководителя Zhu Wenjun, передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети