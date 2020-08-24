В Самаре стартует ВолгаФест: программа

Каждый вечер на набережной у Ладьи на закате - концерты и театральные представления.
Сегодня, 24 августа, в Самаре начинается ВолгаФест2020! Это главное городское событие летнего сезона, задающее тренды развития городской среды и культуры.
Каждый вечер на набережной у Ладьи на закате - концерты и театральные представления.
“ВолгаФест” начнётся с пяти музыкальных и хореографических концертов на закатах с понедельника, 24 августа, по пятницу, 28 августа, параллельно с которыми можно будет понаблюдать за строительством арт-объектов.
29 и 30 августа программа события будет происходить с полудня до 22:00. Полную программу можно посмотреть здесь.
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