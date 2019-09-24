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Новости /  Общество /  Культура  

В Самаре стартовал стартовал IV межрегиональный фестиваль «Волга театральная».

24 сентября 2019 14:43
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24 сентября зрителям покажут спектакли «Пушкин. Триптих» Нижегородского театра комедии и «Дорогая Памела» Сызранского Драматического театра имени А.Н.Толстого.
В понедельник 23 сентября в Самарском академическом театре драмы имени Горького состоялось торжественное открытие IV межрегионального фестиваля «Волга театральная». 

«Волга театральная» - единственный фестиваль в ПФО, объединяющий профессиональные театры. Спектакли можно увидеть с 23 по 30 сентября в Самарском театре драмы и на других городских сценах. Открыл конкурсную программу спектакль «Саня, Ваня, с ними Римас» театра «Колесо» из Тольятти.

Сегодня, 24 сентября, в рамках фестиваля зрителям покажут спектакли «Пушкин. Триптих» Нижегородского театра комедии и «Дорогая Памела» Сызранского Драматического театра имени А.Н.Толстого, передает пресс-служба горадминистрации. 
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