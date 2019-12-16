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Новости /  Общество /  Культура  

В Самаре состоялось открытие персональной выставки иллюстраций художника-графика Олега Рамодина

16 декабря 2019 15:39
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Каждая деталь на рисунках кропотливо прописана в акварельной технике – неслучайно, что сам Рамодин иногда называет свои работы вышиванием.
13 декабря в зале «Лекторий» Самарского областного художественного музея открылась персональная выставка иллюстраций известного самарского художника-графика Олега Рамодина к сказочной поэме Петра Ершова «Конек-горбунок», любимой многими с детства. Работа над этим большим проектом потребовала семь долгих лет: за это время было создано более ста двадцати иллюстраций, исполненных в миниатюрной манере. Каждая деталь на рисунках кропотливо прописана в акварельной технике – неслучайно, что сам Рамодин иногда называет свои работы вышиванием.

Открытие выставки проходило в теплой, непринужденной атмосфере. Директор музея Алла Шахматова и заместитель директора музея по научной работе Татьяна Петрова выразили благодарность художнику за такую интересную выставку.

В свою очередь Олег Рамодин рассказал о своем творческом пути, о том, как со временем менялась его творческая манера, показал свои ранние работы, поделился с гостями воспоминаниями, забавными историями из жизни: «Мои близкие увидели мое якобы сходство со смешным, старым и безумным царем из «Конька-горбунка», но сам я вижу больше сходства, пожалуй, с Иваном-дураком, особенно в молодые годы! <…> Раньше, в советское время, конечно же, были тиражи: даже Куйбышевское книжное издательство выпускало по сорок тысяч экземпляров, теперь же такое немыслимо. Сейчас у всех издателей одна проблема — как продать, поэтому и тиражи крохотные, и сами книги стали очень дорогими».

Выставка Олега Рамодина продлится до 19 января 2020 года, передает пресс-служба минкульта СО.



Фото Самарского областного художественного музея
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Комментарии


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