В Самарском театре оперы и балета состоялась мировая премьера балета-couture BACK TO LIFE

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12 и 13 декабря Самарский академический театр оперы и балета представил мировую премьеру: балет-couture BACK TO LIFE Юрия Смекалова по мотивам рассказа Вячеслава Заренкова «Возвращение к жизни» на музыку Михаила Крылова.

Это второй проект, который реализуется Самарским театром оперы и балета при поддержке петербургского мецената Вячеслава Заренкова. Первым стал балет-притча «Три маски короля», и теперь его создатели представили на самарской сцене новый спектакль.

Автор идеи балета BACK TO LIFE – Вячеслав Заренков – петербургский меценат, основатель проекта «Созидающий мир», одноименного благотворительного фонда и театра «Килизэ». Вячеслав Заренков пишет книги, рисует картины, занимается научной деятельностью. Автор идеи и соавтор либретто балета «Три маски короля», мировая премьера которого прошла на сцене Самарского театра оперы и балета в 2019 году.

В 2011 году Вячеслав Заренков написал рассказ «Возвращение к жизни», в котором неравнодушие одного человека помогает развернуть жизнь другого от распада к возрождению, от безысходности к творческому взлету.

Хореограф-постановщик спектакля Юрий Смекалов, до 2008 года — ведущий солист Театра балета Бориса Эйфмана, до сегодняшнего дня — солист и хореограф Мариинского театра. Создатель 20 балетных проектов в России, Германии, США, Словении и Мексике, хореограф спектаклей̆ в Большом и Мариинском театрах, а также Самарском, Воронежском, Челябинском, Казанском и многих других. Основатель и художественный руководитель творческого объединения MAD Company. Обладатель Национальной театральной премии «Золотая маска» и Выcшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит».

В Самарском театре Юрий Смекалов поставил балет «Три маски короля», который полюбился не только самарскому зрителю — гастроли с успехом прошли в Москве и Санкт-Петербурге.

Автор музыки «Трех масок короля» петербургский композитор Михаил Крылов также написал музыку и к новому балету. Михаил Крылов – дипломант международного фестиваля «Балетное лето в Большом», лауреат всероссийского конкурса «Песня года». Его стиль в балетной музыке — неоклассика, сочетающая в себе мелодичность и запоминаемость, эмоциональность и гармоничность.

Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик спектакля – художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета Евгений Хохлов, лауреат международного конкурса, лауреат премии «Самарская театральная муза». В его репертуаре более 40 спектаклей, в том числе мировые премьеры. BACK TO LIFE стала третьей мировой премьерой для Евгения Хохлова как дирижера-постановщика.

Оркестровку и музыкальную редакцию осуществил Илья Кузнецов, автор электронных музыкальных композиций — петербургский продюсер, режиссер и музыкант Влад Жуков.

Созданием декораций занимался один из самых плодовитых отечественных сценографов, народный художник России, главный художник Михайловского театра Вячеслав Окунев. Он не нуждается в представлении: сегодня в репертуаре самарского театра идет почти десяток спектаклей с его оформлением, в том числе и «Три маски короля». Во всех из них художником по свету была Ирина Вторникова из Ростовского музыкального театра. Художник по костюмам – лауреат национального конкурса «Русский силуэт» Сергей Илларионов.

Балет-couture BACK TO LIFE – это история о том, как найти свой путь, как пережить потери, как преодолеть дистанцию, которая существует между людьми. Как творить, несмотря ни на что. Как вернуться к жизни.

Прологом к балету-couture BACK TO LIFE послужил самый настоящий показ мод в Колонном зале от молодых и перспективных самарских дизайнеров, отмеченных на фестивале «Поволжские сезоны Александра Васильева».

В этом спектакле соединяются музыка, театральность, мода, спецэффекты и современная балетная пластика. Подиум для модных показов стал мостом, соединяющим сцену и зрительский зал, а музыканты оркестра сыграли роли наравне с артистами балета.

«Прошлый проект, «Три маски короля», был экспериментом: мы посадили в яму диджея, — поделился музыкальный руководитель, дирижер-постановщик Евгений Хохлов. — В этот раз мы пошли дальше и решили вывести оркестр на сцену. Когда артисты балета танцуют прямо перед музыкантами, это совершенно другой исполнительский градус. Здесь мы все — члены одной большой музыкальной семьи».

«Я говорил с сотрудниками разных театров мира, — подтверждает хореограф-постановщик, соавтор либретто Юрий Смекалов. — Они в один голос говорят, что никогда оркестр и дирижер не согласились бы на такую авантюру: работать сзади, в свету, в дыму, у тебя скрипка Страдивари или дорогой гобой, а на тебя сыплется земля! Где еще мы такое увидим?»

Постановка осуществляется при поддержке фонда «Созидающий мир», театра «Килизэ», фонда «Те-Арт» и творческого объединения MАD Company.

Следующие показы на сцене Самарского театра оперы и балета состоятся 20 и 21 февраля.

Автор фото Юлия Михеева.