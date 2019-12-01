В Самаре состоится церемония награждения лауреатов общественной Акции «Благородство 2019»
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Более 20 лет Акция «Благородство» рассказывает общественности о людях неравнодушных и сострадательных, готовых прийти на помощь и сделать мир лучше. За это время свою награду и признание нашли более 700 лауреатов, проживающих на территории губернии.
В этом году в Оргкомитет поступило порядка 180 заявок от жителей 8 городов и 20 районов Самарской области. По результатам заседаний Общественного совета Акции было выбрано 25 заявок в 10 номинациях: «Меценаты», «Созидатели», «Усыновление», «Волонтеры», «Ветераны», «Спасение», «Забота», «Память», «Творим добро вместе» и «Люди в погонах».
Общественная Акция «Благородство» успешно осуществляется с 1998 года и является
одним из первых социально-значимых проектов не только в губернии, но и в стране.
Акция удостоена множества наград регионального и федерального уровня.
Приглашаем всех желающих принять участие в торжественной церемонии награждения, передает пресс-служба Союза журналистов России и Ассоциация творческих союзов Самарской области.
ДКЖ им. А. С. Пушкина (ул. Льва Толстого, 94)
Начало в 13:00
Вход свободный.
6+
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