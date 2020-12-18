В Самаре состоится торжественная церемония вручения наград и закрытия XXVII Международного конкурса молодых музыкантов имени Д.Б. Кабалевского

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22 декабря 2020 года в 15:00 на малой сцене Самарского академического театра оперы и балета состоится торжественная церемония вручения наград и закрытия XXVII Международного конкурса молодых музыкантов имени Д.Б. Кабалевского. Церемония пройдет с участием министра культуры Самарской области Б.А. Илларионова, председателя Самарской организации творческого союза «Союз композиторов России», народного артиста России М.Г. Левянта, главного дирижера академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии, народного артиста России М.А. Щербакова, членов жюри и оргкомитета.

Впервые конкурс прошел в 1962 году. Выдающийся композитор и общественный деятель XX столетия Дмитрий Борисович Кабалевский задал высокую профессиональную исполнительскую планку для юных музыкантов. Для них конкурс является стартом в профессиональное будущее - исполнительские программы требуют блестящего мастерства, художественной наполненности и авторского прочтения.

За свою почти 60-летнюю историю конкурс впервые проходил заочно, а также в форматах «онлайн» и «оффлайн». 113 музыкантов из 46 образовательных организаций представляли свое мастерство в шести номинациях и трех турах. В этом году появилась новая номинация «Виолончель». Представители регионов России, Германии и республики Беларусь боролись за право быть победителем. Это студенты Белорусской государственной академии музыки, Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова, Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, Оренбургского института искусств имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей, Самарского государственного института культуры, музыкальных училищ и колледжей Самары, Тольятти, Сызрани, Арзамаса, Оренбурга, учащиеся музыкальных школ Самары, Тольятти, Сызрани, Чапаевска, Санкт-Петербурга, республики Башкортостан, Архангельской области. И лишь добрая половина из них была удостоена звания лауреата (44) и дипломанта (22). Столь высокий профессиональный уровень исполнительства нашей молодежи позволяет говорить о настоящей профессиональной академической музыкальной школе в России и Самарской области, в частности (в конкурсе 82 участника из Самарской области).

Учредитель Конкурса - министерство культуры Самарской области. Организацию Конкурса осуществило государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство социокультурных технологий». На протяжении двух последних десятилетий конкурс, который входит в программу «Развитие культуры в Самарской области до 2024 года», поддерживает министерство культуры РФ, Международный союзо музыкальных деятелей, Союз композиторов России.

Среди 12 членов жюри – 5 профессоров, 7 народных и заслуженных артистов, доктор искусствоведения, кандидат педагогических наук, члены творческих союзов композиторов и журналистов, артисты музыкальных театров Самары, Москвы, зарубежных стран

22 декабря после церемонии награждения пройдет заключительный концерт лауреатов - представителей Самарской области. Агентство социокультурных технологий подготовило презентационные издания: буклет участников с конкурсными программами, а также сборник работ молодых музыковедов и композиторов «Здравствуй, племя младое, незнакомое…». Члены жюри подготовили презентационный сборник с концертными программами и мастер-классами