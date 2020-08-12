В Самаре состоится открытие выставки «Души цвета покажем»

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13 августа 2020г. в 14.00, в ГБУК «Самарский областной художественный музей» (г. Самара, ул. Куйбышева, 92) состоится открытие выставки «Души цвета покажем». В рамках выставки будут представлены творческие работы подопечных Благотворительного фонда «Источник Веры» – детей с диагнозом ДЦП.Вывести ребенка-инвалида из изоляции, расширить его возможности для общения, новых знакомств и приобретения новых навыков; раскрыть внутренний мир ребенка, создать условия к самовыражению через искусство, – вот основные цели, которые легли в основу проекта «Души цвета покажем». Проект реализуется при поддержке Общественной палаты Самарской области (куратор – заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский).Благодаря грантовой поддержке организованы еженедельные творческие мастерские, в которых дети с ДЦП могут реализовать свои способности и таланты под руководством профессиональных самарских художников, с помощью тьюторов и помощников. Большинство авторов, в силу тяжести своего состояния, не способны даже держать кисть в руке, но они находят силы и возможности выразить на холстах свои эмоции, мысли и чувства. Прекрасный и удивительный мир в картинах детей излучает добрую энергетику, многие из них не умеют говорить, но когда в руках кисть, – говорит уже их душа!В церемонии открытия выставки примут участие директор Самарского областного художественного музея Алла Шахматова, президент Благотворительного фонда «Источник Веры» Вера Виноградова, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский, руководитель регионального отделения Союза православных женщин Анна Лашкина, руководитель Управления по делам инвалидов Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Игорь Качелин, депутат Думы городского округа Самара Александр Чернышев.В рамках мероприятия пройдет интерактивная программа с участием клоуна и аниматоров, выступление музыкальных коллективов, крио-шоу и шоу мыльных пузырей.0+