В Самаре состоится открытие фотовыставки «Россия. Один день из жизни»

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11 декабря 2019 года в 16:00 в ТРЦ «Гудок» (Самара, ул. Красноармейская, 131, 1 этаж, фойе у главного входа) состоится открытие фотовыставки «Россия. Один день из жизни».В рамках творческого благотворительного проекта «Поколение М» и в целях поиска и развития талантливых детей в Самарской области компания МТС привозит в Самару масштабную фотовыставку «Россия. Один день из жизни», включающую в себя несколько сотен кадров, сделанных в один и тот же день в разных уголках нашей страны. 340 профессиональных фотографов от Курил до Калининграда и от Мурманска до Краснодара запечатлели жизнь России во всем ее многообразии – географическом, национальном и природном. Собранные воедино снимки астраханских рыбаков, полярных пограничников, московских театралов, студентов и предпринимателей, солдат и пенсионеров, пейзажи бескрайней страны дают образ обновленной России.Почетным гостем на открытии фотовыставки «Россия. Один день из жизни» 11 декабря станет Василий Прудников – российский фотограф, фотожурналист, издатель, куратор фотовыставок, автор и руководитель культурного проекта «РУСС ПРЕСС ФОТО», член Союза Журналистов РФ.График работы: с 12 декабря 2019 г. по 12 января 2020 года ежедневно с 10:00 до 22:00.Вход свободный, передает пресс-служба минкульта СО.