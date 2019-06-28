В Самаре пройдёт областной башкирский национальный праздник «ЙЫЙЫН–2019»

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Праздник «Йыйын» – одно из значимых событий в культуре башкирского народа, знаменующее собой окончание весенних полевых работ и начало лета. Издревле труд хлебороба у башкир почитали превыше всех остальных. С самых ранних лет родители воспитывали у детей почтение к крестьянскому труду и понимание его значимости. Своим весельем, гостеприимством, азартом спортивных состязаний и жарких схваток батыров «Йыйын» объединял и завоевывал сердца людей разных поколений. И сегодня «Йыйын» остается любимым праздником не только для представителей башкирской народа, но и других народов,проживающих в России, которые бережно относятся к историческим корням и традициям своего народа.Организаторами мероприятия выступили Самарская областная общественная организация поддержки национальной культуры «Курултай (конгресс) башкир»; общественная организация «Курултай (конгресс) башкир» города Самары; государственное казённое учреждение Самарской области «Дом дружбы народов» при поддержке министерства культуры Самарской области; министерства культуры Республики Башкортостан; администрации городского округа Самара.В программе мероприятия: спортивные состязания, башкирские народные игры, выставка блюд башкирской кухни, демонстрация юрт, выступления башкирских самодеятельных коллективов Самарской области, выступления артистов филармонии Республики Башкортостан.В мероприятии планируется участие делегации из г.о.Октябрьский Республики Башкортостан. Ожидаемое количество участников и зрителей – более 4 тысяч человек, передает пресс-служба облправительства.Фото: samddn.ru