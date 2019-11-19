В Самаре пройдёт концертное шоу «Барабаны Самары»

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Концерт пройдёт в рамках реализации общественного проекта «Культурное сердце России», созданного по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.Напомним, всё лето творческие коллективы выступали на набережной Самары и на других открытых площадках города. Музыкантам, танцорам, представителям спортивных секций проект «Культурное сердце России» дал возможность привлечь внимание большой аудитории к своим проектам. Творческие программы продолжаются!На сцене концертно-театрального комплекса «Дирижабль» в воскресенье выступят лучшие барабанные школы города: «Барабаны АШЕ», концертный ансамбль «Самбара», фанк барабаны «Сабатаж», школа бразильского боевого искусства «Abadá-Capoeira Samara», «Юлле» корейские барабаны и танцевальное шоу от ведущих танцевальных школ Самары «Бруклин» и «Та-Ис».Вход на мероприятие свободный, передает пресс-служба горадминистрации.