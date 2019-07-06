В Самаре пройдут показы французских фильмов с русскими субтитрами.

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В июле на летней площадке Музея Модерна пройдут показы французских фильмов с русскими субтитрами.Этим летом Альянс Франсез Самара предлагает посмотреть два фильма:9 июля в 20.00 - фильм "2 осени, 3 зимы" (Франция, 2013 год, режиссер Себастьян Бетбедер, 91 мин., 18+ (запрещено для детей).16 июля в 20.00 - анимационный фильм "Король и птица" (Франция, 1980 год, режиссер Поль Гримо, 83 мин., 0+).Показы пройдут во дворе Музея Модерна (ул.Красноармейская, 15). Фильмы демонстрируются на французском языке с русскими субтитрами. Вход свободный в соответствии с возрастными ограничениями.