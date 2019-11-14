В Самаре пройдут Дни азербайджанской культуры

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15 – 16 ноября 2019 года в Самарской области пройдут Дни азербайджанской культуры, в рамках которых в городе Самара состоятся круглый стол «Волга – Каспий: незримый мост мира», гала-концерт с участием азербайджанских творческих коллективов нашей области, литературный меджлис, посвященный 650-летию азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими. В рамках праздника – выступления танцевальных коллективов «Хаял» и «Алпан», созданных при Самарской областной общественной организации «Лига азербайджанцев Самарской области», лауреатов Всероссийских музыкальных конкурсов – Наиля и Аиды Акперовых и др.В мероприятиях примут участие руководители азербайджанских общественных объединений всех регионов Приволжского Федерального округа, а также общественные деятели, ученые, представители органов законодательной и исполнительной власти Самарской области, члены Общественной палаты и лидеры национальных общественных организаций.Благодаря успешной реализации государственной национальной политики наша губерния в последние годы становится центром притяжения азербайджанских общественных объединений и национально-культурных автономий Приволжского Федерального округа.Проведение Дней азербайджанской культуры в Самарской области станет значительным вкладом в укрепление дружественных отношений между Самарскойобластью, регионами Приволжского Федерального округа и Азербайджанской Республикой, а также откроет новые перспективы для взаимодействия институтов гражданского общества, как активных проводников народной дипломатии.В программе мероприятий:15.11.2019, 10:00 – церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери - Родине»;15.11.2019, с 11:00 – круглый стол «Волга – Каспий: незримый мост мира (Самарская Губернская Дума, зимний сад)15.11.2019, 18.00 – гала-концерт с участием азербайджанских творческих коллективов Самарской области ( Дом культуры «Заря», проезд 9 Мая, 16)16.11.2019, 11.30 – Литературный меджлис, посвященный 650-летию азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими, (Дом дружбы народов,ул.Воронежская, дом 9), передает пресс-служба облправительства.