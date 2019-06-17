В Самаре пройдет заключительный тур регионального этапа театрального фестиваля «Театральное Приволжье»

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В очном туре фестиваля примут участие молодежные и детские театральные коллективы Самарской области, рекомендованные профессиональным жюри по итогам заочного тура, в двух номинациях: «Студенческие (молодежные) театры» и «Школьные (детские) театры».17 июня на базе Самарского государственного института культуры (ул. Фрунзе, 138) соперничали студенческие (молодежные) театральные коллективы: спектакль «Аленький цветочек» (12+) театрального коллектива – студенческой группы Самарского государственного института культуры (руководитель – Ю.И. Долгих), спектакль «Звериные истории» (12+) ГБОУ «Самарское областное училище культуры и искусств» (руководитель – Любаев ДмитрийВалерьевич).18 июня на базе Центра социализации молодежи (ул. Куйбышева, 131) свои спектакли на суд жюри представят школьные (детские) театральные коллективы:- 11:00 – показ спектакля «Душа подушки» (6+), детский народный театральный коллектив «Смешные непоседы» Межпоселенческого культурно-досугового центра МБУ «Межпоселенческое управление культуры» м.р. Кошкинский (руководитель – Петрова Татьяна Анатольевна);- 14:00 – показ спектакля «Тайна серого замка» (6+), образцовая эстрадная студия «Дорога добра» МБОУ «Детская школа искусств № 6» г.о. Самара (руководитель – Пиганова-Давыдова Оксана Владимировна).Одним из критериев оценки театральных коллективов станет афиша спектакля.По итогам очного (заключительного) тура регионального этапа фестиваля будут отобраны один лучший детский и один лучший молодежный театральный коллектив.1 августа видеоверсии спектаклей коллективов победителей регионального этапа будут отправлены для участия в следующем туре фестиваля – окружном этапе, который пройдет с августа по октябрь 2019 года.Победители окружного этапа примут участие в финальном этапе в ноябре 2019 года, где по итогам зрительского голосования будут определены лучшие театральные коллективы.В декабре 2019 года в рамках одного из окружных мероприятий с участием глав регионов состоится просмотр спектаклей-победителей и церемония награждения, передает пресс-служба облправительства.