В Самаре пройдет выставка Натальи Хохловой «Мир театрального художника»

99

Мир театра немыслим без участия художника, который работая над декорациями, костюмами создает эмоциональный и образный строй спектакля. Выставка «Мир театрального художника» знакомит с творческими поисками и находками театрального художника, члена Союза театральных деятелей России, члена Союза художников России, члена Международной ассоциации АСТТА, главного художника Самарского театра оперы и балета, преподавателя Самарскогохудожественного училища им. К.С. Петрова-Водкина – Натальи Васильевны Хохловой.Наталья Хохлова родилась в семье известного уральского художника Василия Неясова и все детство провела за кулисами Челябинского театра оперы и балета. В 1976 в году окончила живописное отделение Средней художественной школы им. Б. В. Иогансона (ныне Академический художественный лицей им. Б.В. Иогансона при РАХ), в 1984 году окончила постановочный факультет Ленинградского института театра, музыки и кинематографии (ныне Российский государственный институт сценических искусств).Творческую деятельность начала с 1977 г. Участвовала во всесоюзных, зональных, областных и городских выставках Урала, Поволжья и Москвы. С 1987-1994 гг. и с 2001 по 2011 гг. работала главным художником в Самарском академическом театре оперы и балета. Сценография Натальи Хохловой создает музыкальный образтеатральной сцены, в котором цвет и свет, красочные костюмы актеров в общей гармонии красок сливаются в единую картину пронизанную музыкой. В ее работахчувствуется влияние таких мастеров театральной сцены как В. Ф. Рындин, С.Б. Версаладзе. Работам Натальи Хохловой свойственны гармония колорита,музыкальность живописи, умение создать обобщённый образ, отражающий идею спектакля.В экспозиции представлены эскизы декораций и костюмов к опере «Женитьба Фигаро» Моцарта, балету Л. Минкуса «Дон Кихот», к опере Россини «Севильскийцирюльник», к балету Л. Минкуса «Баядерка», к балету А. Хачатуряна «Маскарад», к опере П. Чайковского «Иоланта» и др., в которых необыкновенно точно передан дух эпохи, в которой разворачивается действие, передает пресс-служба облправительства.