В Самаре пройдет областной национальный башкирский праздник, посвященный 100-летию образования Республики Башкортостан
1 июля 2019 14:21
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Организаторами мероприятий в Самаре в рамках вышеуказанной программы являются общественные организации «Курултай (конгресс) башкир» Самарской области и города Самара при поддержке Аппарата Правительства Самарской области, министерства культуры региона, министерства культуры Республики Башкортостан, Администрации городского округа Самара, Администрации Большечерниговского района и Дома дружбы народов.
На праздничные мероприятия ожидается прибытие делегаций Правительства Республики Башкортостан и исполкома МСОО «Всемирный курултай (конгресс) башкир». Также в числе почетных гостей – представители Правительства Самарской области, Самарской Губернской Думы, министерства культуры Самарской области, министерства спорта, туризма и молодежной политики Самарской области, Администрации г. о. Самара, Администрации Большеглушицкого и Большечерниговского районов Самарской области, руководства национально-культурных объединений региона.
Цели мероприятия: укрепление национального согласия между народами, проживающими на Самарской земле, в Республике Башкортостан и на др. территориях России; сохранение обычаев, традиций, национальных промыслов; формирование у детей и молодежи интереса к ценностям духовной культуры башкирского народа; воспитание у подрастающего поколения здорового образа жизни.
На празднике будут представлены городские и районные башкирские общественные организации (населенных пунктов компактного проживания башкир) с выставками национальных двориков с юртами, где можно будет увидеть национальную атрибутику местных башкир, продегустировать национальные угощения. Также запланированы спортивные состязания и концертная программа с участием артистов филармонии Республики Башкортостан «Нефтекамская государственная филармония» и самодеятельных национальных коллективов Самары и Самарской области, в том числе башкирского национального танцевального коллектива «Ляйсан» г. Самара, башкирского объединения «Курай» д. Имелеево Большечерниговского района, народного башкирского фольклорного коллектива «Родные напевы» с. Большая Черниговка, коллектива башкирской художественной самодеятельности с. Ташкустяново и с. Муратша («Яшлек» и «Шишмя») Большеглущицкого района.
Планируется, что в празднике примут участие порядка 3 тысяч человек.
Программой мероприятия предусмотрено:
- 10:00 – 10:15 – на площади Славы - встреча делегаций и приглашенных представителей председателями исполкома «Курултай (конгресс) башкир Самарской области и города Самара;
- 10:15 – 10:30 – у Вечного огня – митинг в память о погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и возложение цветов;
- 10:30 – 11:00 – отъезд делегации, приглашенных гостей в Струковский сад;
- 11:00 – 12:00 – Струковский сад – торжественная встреча гостей, посещение национальных юрт;
- 12:00 – 13:00 – Струковский сад - торжественное открытие праздника, выступление гостей, награждение активистов и победителей конкурсов (гири, баг с мешком, перетягивание каната и др.), которые пройдут в Струковском саду с 10:00 до 12:00;
- 13:00 – 16:00 – Струковский сад – концертная программа с участием художественных и фольклорных башкирских коллективов муниципальных районов Большечерниговский и Большеглушицкий, города Самара и артистов филармонии Республики Башкортостан;
- 13:30 – 14:15 – Струковский сад - обед из национальных блюд в башкирской юрте.
Йыйын – это исконный древний праздник башкирского народа, один из самых значимых в национальной культуре. Знаменовал собой окончание весенних полевых работ и объединял все поколения.
Изначально традиция празднования произошла из народного собрания («йыйын»), на котором решались все важные вопросы общины, касающиеся торговли, уточнения границ, разрешения споров, а также родители договаривались о браке детей, проходили ярмарочные распродажи и др. Йыйын завершался празднествами. Участвовали только мужчины, позже эта традиция была ослаблена. Для проведения торжества оформлялась площадка в виде круга, по кругу же распределялись поровну и угощения. Затем праздник перестал быть своеобразным народным вече, но остался сходом, в ходе которого юноши, например, доказывают свою состоятельность как ловкие, умелые и сильные члены общины. Для них проводятся разнообразные соревнования.
Сегодня праздник является отражением национальной культуры, обычаев и традиций башкирского народа, символом межнационального согласия и одной из ярких форм межнационального взаимодействия.
«Йыйын – Сабантуй» - «праздник плуга» - является одним из любимых не только у представителей башкирской, а также татарской национальностей, но и у множества других тюркских народностей и конфессий. В наши дни он празднуется и далеко за пределами России – везде, где люди бережно относятся к историческим корням и народным традициям, в том числе еще и потому, что с давних времен труд хлебороба почитали особо. Поэтому в ходе праздника чтут работников сельского хозяйства, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
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