В Самаре пройдет фестиваль венгерского кино

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27 ноября в 18:00 Камерный зал ЦРК «Художественный» станет площадкой открытия фестиваля. Почётный гость – консул Генерального консульства Венгрии в Казани Ласло Дароци.Организаторами мероприятия выступят Генеральное консульство Венгрии в Казани, Венгерский культурный центр, Агентство социокультурных технологий – при поддержке министерства культуры Самарской области и при содействии Самарской областной научной библиотеки.Цель фестиваля – укрепление культурного обмена между Россией и Венгрией, знакомство жителей и гостей Самары с современным киноискусством Венгрии.На открытии фестиваля с приветственным словом перед гостями и зрителями выступит консул Генерального консульства Венгрии в Казани Ласло Дароци.В Арт-фойе кинотеатра будет организована выставка книг «Культурные мосты: Россия - Венгрия, Самарский взгляд» при поддержке отдела литературы на иностранных языках Самарской областной научной библиотеки.В программе фестиваля – четыре картины, демонстрирующие разнообразные тенденции венгерского кинематографа.Фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами.Программа фестиваля венгерского кино:27 ноября 18:00 – открытие фестиваля. Показ фильма реж. Габора Херенди «Кинчем – моё сокровище» (2017, Венгрия, драма, мелодрама, приключения, история, 121 мин., 18+).28 ноября 18:00 – показ фильма реж. Ибойя Фекете «Мама и другие сумасшедшие родственники» (2015, Венгрия, Германия, Болгария, драма, 110 мин., 12+).29 ноября 18:00 – показ фильма Ференца Тёрёка «1945» (2017, драма, 91 мин., 16+).30 ноября 18:00 – показ фильма реж. Марты Месарош «Аврора Бореалис: Северное сияние» (2017, Венгрия, драма, 104 мин., 16+), передает пресс-служба облправительства.