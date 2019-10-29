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Новости /  Общество /  Культура  

В Самаре пройдет ежегодный Фестиваль индийской музыки и танца

29 октября 2019 09:17
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В Самаре пройдет ежегодный Фестиваль индийской музыки и танца
Вход на фестиваль бесплатный, по предварительной регистрации.

2 ноября в 18:00 в Дворце культуры железнодорожников им. А.С. Пушкина пройдет ежегодный Фестиваль индийской музыки и танца.

Зажигательная и одновременно медитативная музыка, завораживающий танец и невероятная атмосфера Востока, — со всем этим каждый зритель сможет соприкоснуться на концерте уникальной в своем роде каввали-группы «Кайлаш».

Гости вечера познакомятся с музыкальными традициями каввали и составят своё представление о медитативном музыкальном стиле рага. Также зрители увидят классический танец катхак и услышат необычные фьюжн-композиции, интерпретирующие западную классическую музыку при помощи традиционных индийских инструментов.

Вход на фестиваль бесплатный, по предварительной регистрации.
Получить входной билет и подробную информацию о мероприятии можно по ссылке.

Количество мест ограничено.
6+
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