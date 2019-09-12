В Самаре пройдет XII Открытый Всероссийский фестиваль документальных фильмов «Соль земли»
12 сентября 2019 15:34
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Фестиваль объединяет сценаристов, операторов, режиссеров России, Белоруссии, Армении, Киргизии, Грузии, Сербии и других стран. Учредителем кинофестиваля «Соль земли» является СООФ «Поволжский общественный историко-культурный фонд».
Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Самарской области, Администрации г. о. Самара и Клуба Почетных Граждан Самарской области.
В этом году в адрес фестиваля пришло более 300 работ, в конкурсную программу вошли 52 документальных картины, представленные в пяти номинациях «Здесь и сейчас», «Времена не выбирают», «Русский собор», «Чти отца твоего и матерь твою», «Камо грядеши?..». Среди них фильм об одном из самых уважаемых современных служителей церкви – митрополите Никоне, являющим собой пример истинного служения. Сразу две картины — о военном мужестве: «Битва за небо», «Летчик милостью Божией». Вдохновляет своей красотой лента «Империя балета».
Отличительной особенностью фестиваля в этом году стали фильмы, посвященные дружбе народов, соседствующих в одном государстве, а также теме взаимоотношения человека и природы.
Участниками и гостями кинофестиваля будут известные кинематографисты: Инга Оболдина – актриса театра и кино, заслуженная артистка России; Николай Досталь – кинорежиссер, народный артист России; Ирина Волох – режиссёр, член Белорусского союза кинематографистов; Николай Волков – кинооператор, заслуженный деятель искусств РФ (г. Санкт-Петербург); Дали Окропиридзе – киновед, руководитель представительства МКФ «Золотой Витязь» в Грузии, член Славянского Международного творческого объединения (Грузия); Александр Мясников – журналист, писатель, историк, лауреат Государственной премии Правительства РФ в области культуры, один из создателей Мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история» (г. Москва).
Главной фестивальной площадкой традиционно станет Центр российской кинематографии «Художественный» им. Т. А. Ивановой (ул. Куйбышева, 103-105), также кинопоказы и творческие встречи продут в кинозале Мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история» (ул. Красноармейская, 131, ТК «ГудОк»).
Фестивальные показы проводятся бесплатно.
Программа XII Открытого Всероссийского фестиваля «Соль земли»:
16 сентября, ЦРК «Художественный», Большой зал:
16 сентября, 16.30 — Пресс – конференция, посвященная XII Открытому Всероссийскому фестивалю документальных фильмов «Соль земли»
В пресс-конференции примут участие: Мария Михайловна Серкова — президент кинофестиваля «Соль земли», режиссер-документалист, член Союза кинематографистов РФ, лауреат международных и всероссийских фестивалей, президент «Поволжского историко-культурного фонда», руководитель Клуба Почетных Граждан Самарской области, заслуженный деятель культуры Самарской области (г. Самара); Инга Петровна Оболдина – актриса театра и кино, заслуженная артистка России; Ирина Анатольевна Волох – член жюри, режиссёр, член Белорусского союза кинематографистов, призёр международных кинофестивалей (Белоруссия); Николай Васильевич Волков – член жюри, кинооператор, режиссер лауреат российских и международных кинофестивалей, заведующий кафедрой операторского искусства Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, профессор, заслуженный деятель искусств РФ (г. Санкт-Петербург); Дали Окропиридзе – член жюри, киновед, автор и ведущая нескольких телевизионных рубрик Государственного телевидения Грузии, руководитель представительства МКФ «Золотой Витязь» в Грузии, член Славянского Международного творческого объединения (Грузия); Александр Леонидович Мясников – член жюри, лауреат Государственной премии Правительства РФ в области культуры, журналист, писатель-прозаик, историк, автор и ведущий нескольких телевизионных проектов, один из создателей Мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история» (г. Москва); Иерей Игорь Головлев — директор фестиваля, оператор, лауреат международных и всероссийских фестивалей (г. Самара).
18:00 – 20:00 — Торжественное открытие фестиваля «Соль земли» и творческий вечер актрисы театра и кино, заслуженной артистки России Инги Оболдиной.
17 сентября:
9:00 – 16:00, ЦРК «Художественный», Большой, Камерный и Малый залы — Показ конкурсных и внеконкурсных фильмов фестиваля «Соль земли»;
11:00 – 16:00, Мультимедийный исторический парк «Россия — Моя история» — Показ конкурсных и внеконкурсных фильмов фестиваля «Соль земли».
18 сентября, ЦРК «Художественный»:
9:00 – 18:30 (Большой, Камерный и Малый залы) — Показ конкурсных фильмов фестиваля «Соль земли»;
19:00 – 21:00 (Большой зал) — Творческая встреча с режиссером, народным артистом России Николаем Досталем. Встреча пройдет с участием художника по костюмам Евгении Досталь и актера Валерия Гришко.
Мультимедийный исторический парк «Россия — Моя история»:
11:00 – 13:00 — Мастер-класс для студентов профильных вузов режиссера, народного артиста России Николая Досталя.
14:00 – 16:00 — Встреча с историком, писателем, поэтом, директором мультимедийного парка «Россия – Моя история» в Омске Ольгой Безродной. Тема встречи: «Жизнь и творчества Владимира Высоцкого». По окончании – показ киноленты из архива Всероссийского фестиваля документальных фильмов «Соль земли».
18:00 – 19:30 – Программа «Свет миру». Удивительную детскую программу авторских мультфильмов и игрового кино представит сценарист, кинорежиссер, член Гильдии неигрового кино и телевидения России, Елена Лобачева (г.Ярославль).
19 сентября, ЦРК «Художественный», Большой, Камерный и Малый залы:
9:00 – 11:00 — Показ конкурсных фильмов фестиваля «Соль земли»;
Самарский академический театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1):
14:30 – 16:30 — Торжественная Церемония Награждения Победителей Фестиваля «Соль земли», передает пресс-служба облправительства.
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