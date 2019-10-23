В Самаре продолжается XIX Фестиваль классического балета им. Аллы Шелест

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Фестиваль ежегодно становится памятным событием, которое собирает лучших российских балерин и танцовщиков. Тематика отражает грани таланта Аллы Шелест, поддерживает и развивает традиции классического русского балета.Алла Шелест – одно из самых значительных имен в истории российского балета ХХ века. Почти 25 лет она танцевала на прославленной сцене Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский театр) и создала целую галерею ярких образов в балетах классического наследия и постановках хореографов-современников. В 1970-1973 годах Алла Шелест возглавляла балетную труппу Куйбышевского театра оперы и балета.В этом году программа фестиваля включает семь мероприятий: шесть балетных спектаклей и завершающий гала-концерт с участием звезд мировой балетной сцены.Фестиваль проходит при поддержке Правительства Самарской области.23 октября в 18:30I отделение: балет «Шопениана»II отделение: Дивертисмент с участием Оксаны Скорик и Евгения Иванченко (Мариинский театр), Елизаветы Кокоревой и Дениса Захарова (Большой театр)Дирижер – Андрей Данилов25 октября в 18:30Премьера балета-поэмы Б. Асафьева «Бахчисарайский фонтан»Дирижер-постановщик – Евгений Хохлов27 октября в 18:30Балет А. Адана «Жизель»Жизель – Ольга Смирнова (Большой театр)Альберт – Семен Чудин (Большой театр)Мирта – Анастасия ТетченкоДирижер – Андрей Данилов29 октября в 18:30Балет П. Чайковского «Лебединое озеро»Одиллия – Ксения Шевцова (театр им. Станиславского и Немировича-Данченко)Зигфрид – Денис Родькин (Большой театр)Ротбарт – Кирилл СофроновДирижер – Евгений ХохловЗакрытие фестиваля – 31 октября в 18:30Шелест-гала с участием Ольги Смирновой, Элеоноры Севенард, Семена Чудина, Дениса Родькина (Большой театр)Дирижер – Андрей ДаниловВ программе фестиваля возможны изменения, передает пресс-служба облправительства.