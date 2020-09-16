 В Самаре открывается выставка по изобразительному искусству «Я Россией хочу гордиться!»

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Это работы участников конкурса «Жигулевская палитра» в рамках XXV Всероссийского конкурса молодых дарований.

16 сентября в 15:00 в Самарской областной универсальной научной библиотекой в галерее «Новое пространство» (г. Самара, пр. Ленина, 14а)пройдет открытие выставки лучших работ участников XXV Всероссийского конкурса молодых дарований по изобразительному искусству «Жигулевская палитра» - «Я Россией хочу гордиться!»

Конкурс прошел в Год памяти и славы и посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Десятилетию детства.

Организатор конкурса: ГБУК «Агентство социокультурных технологий». Конкурс проводится при поддержке Правительства Самарской области и Министерства культуры Российской Федерации.

В экспозиции выставки представлены художественные произведения свыше 100 участников конкурса из Архангельской, Астраханской, Воронежской, Ивановской, Курганской, Мурманской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Челябинской областей, а также Крыма, Ставропольского края и г. Санкт-Петербург. Авторы посвятили свои произведения 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На выставке также представлены работы, отражающие взгляды молодежи на современное пространство, культуру народов мира.

В рамках открытия выставки состоится церемония награждения победителей конкурса и презентация альбома лучших работ.

Организаторы ХХV «Жигулевской палитры» подготовили для участников творческую программу: с 16 по 25 сентября в галерее «Новое пространство» пройдут мастер-классы с участием ведущих преподавателей детских школ искусств г.о. Самара, творческие встречи, круглый стол.

Выставка продлится до 30 сентября.

Вход свободный.

Режим работы выставки: с 10:00 до 18:00,

Выходные – воскресенье, понедельник.

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